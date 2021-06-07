Диетологи рассказали об опасности чрезмерного употребления бананов

Бананы считаются полезным для здоровья продуктом, однако их чрезмерное употребление может создавать угрозы для организма.В состав бананов входит множество микроэлементов и витаминов, плюс, бананы очень удобно использовать для быстрого перекуса, так как этот фрукт, в отличие от многих других, можно быстро съесть, не запачкав руки. Бананы — ценный источник калия, который важен для правильной работы сердца, но если есть слишком много бананов, то можно заработать гиперкалиемию — состояние, при котором уровень калия опасно превышает нормальный показатель.Врачи говорят, что гиперкалиемия может значительно нарушить работу сердца, поэтому речь идет о более чем серьезной угрозе. Чаще всего причины гиперкалиемии кроются в болезнях печени и почек, однако в некоторых редких случаях причиной избытка калия могут быть бананы. Впрочем, если вы не едите по двадцать бананов в день, то беспокоиться не о чем.Но если вы едите бананы на фоне проблем с почками и печенью, или если параллельно принимаете препараты с калием, то есть некоторая вероятность того, что вкусный и в целом полезный фрукт спровоцирует гиперкалиемию. В общем, старайтесь придерживаться разумных мер, когда едите бананы (и не только бананы, но и любой другой продукт питания — помните, что отравиться можно даже чистой водой).