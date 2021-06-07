Доктор Мартин Майнер назвал несколько правил долголетия

Британский эксперт по вопросам долголетия доктор Мартин Майнер назвал одним из ключевых правил по достижению долголетия ограничение себя в калориях.Рекомендации доктора Мартина Майнера опубликовало издание Daily Express. Медик подчеркнул, что наилучший эффект в плане долголетия дает следование здоровым привычкам с молодого возраста. В то же время, заметил Майнер, изменение образа жизни в сторону более здорового оказывает позитивное действие в любые годы.Меньше калорий. Эксперт рекомендует придерживаться следующего правила: потреблять меньше калорий и следить за тем, чтобы пища содержала питательные вещества, витамины, минералы.Физические упражнения. По словам доктора Мартина Майнера, если заниматься регулярно, это позволяет «дольше сохранять подвижность», уменьшает стресс, снижает риск развития многих заболеваний, включая сердечные и онкологические.Защита от стресса. Еще одно правило долголетия – не воспринимать стресс как норму, с ним нужно бороться. При появлении стрессовых симптомов следует обращаться к врачу и вместе решать, что можно предпринять. Также нужно учиться тому, как реагировать на тревожные обстоятельства.Социальные контакты. Поддержание общения, дружеских и родственных связей также помогает достичь долголетия. Коммуникация поддерживает активную работу мозга и способствует выработке нейрокомпонентов, нивелирующих действие стресса.