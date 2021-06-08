COVID-19 опаснее гриппа для молодежи

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Дети и подростки редко умирают от COVID-19. Однако тяжелых симптомов и осложнений больше, чем при сезонном гриппе. Своими выводами ученые Колумбийского университета поделились в журнале Pediatrics. Они также обнаружили значительные различия в лечении детей и подростков, госпитализированных с COVID-19.В исследовании использовались данные наблюдений за более чем 242 тыс. детей и подростков с диагнозом COVID-19. Сравнение проводилось с двумя миллионами человек с гриппом в пяти странах.Наиболее частыми 30-дневными осложнениями у госпитализированных молодых людей с COVID-19 были гипоксемия и пневмония, которые возникали чаще, чем у госпитализированных с гриппом.«В прошлом году можно было слышать, что COVID-19 не отличается от гриппа, но наука демонстрирует обратное. Летальные исходы редки для детей, но по сравнению с гриппом болезнь протекает серьезнее», - рассказывает глава исследования доктор Талита Дуарте-Саллес.