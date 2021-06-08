COVID-19 опаснее гриппа для молодежи
В исследовании использовались данные наблюдений за более чем 242 тыс. детей и подростков с диагнозом COVID-19. Сравнение проводилось с двумя миллионами человек с гриппом в пяти странах.
Наиболее частыми 30-дневными осложнениями у госпитализированных молодых людей с COVID-19 были гипоксемия и пневмония, которые возникали чаще, чем у госпитализированных с гриппом.
«В прошлом году можно было слышать, что COVID-19 не отличается от гриппа, но наука демонстрирует обратное. Летальные исходы редки для детей, но по сравнению с гриппом болезнь протекает серьезнее», - рассказывает глава исследования доктор Талита Дуарте-Саллес.
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