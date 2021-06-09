Ученые рассказали о пользе шпината

Зелень – основа здорового рациона. Одним из наиболее полезных ее видов является шпинат. Его особенность в том, что листья содержат витамины группы A и C, B1, В2, B6, РР, Р, Е, D2, К. Также там много минеральных веществ.Согласно исследованиям Университета Эдита Коуэна, за счет шпината можно значительно улучшить мышечную ткань. В статье, опубликованной в журнале Journal of Nutrition, утверждается, что нитраты, содержащиеся в листьях этой зелени, помогают регуляции кальция в организме. Согласно выводам ученых из Каролинского института в Стокгольме, благодаря нитратам высвобождается больше кальция, что ведет к укреплению мышц. Особенно эти свойства помогут пожилым людям, у которых мышечная ткань с возрастом сокращается.Как утверждает Express, в зависимости от места произрастания шпината меняется и концентрация нитратов в листьях. Из 100 граммов можно получить от 24 до 387 мг.Таким образом, добавление шпината в ежедневный рацион способно укрепить мышцы, а значит, и улучшить здоровье. Особенно полезно будет съесть салат с этой зеленью после тренировки.