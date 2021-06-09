Названы травы, помогающие убрать жир на животе

Медики заявляют, что избавиться от жира на животе можно несколькими способами. Это не только сокращение употребления вредной пищи и физическая нагрузка, но и прием некоторых натуральных средств.Было проведено 3-месячное исследование, в котором принимали участие 80 человек. Испытуемых разделили на две группы: первая получала сбор травяных экстрактов из белой шелковицы, полыни и мелиссы, а вторая – плацебо. Отмечается, данные травы способствуют сжиганию висцерального жира.Результаты научной работы показали, что добровольцы из первой группы имели на 20% ниже объем висцерального жира, чем в начале исследования. Что касается второй группы людей, то там такого эффекта зафиксировано не было. По словам медиков, смесь вышеуказанных трав не только помогает избавиться от жира на животе, но и улучшает обмен веществ.Поскольку правильное питание играет важную роль в борьбе с лишними килограммами, многие люди не знают, с чего начать менять свой рацион. Эксперты составили пять основных принципов для новичков, которые не заведут человека в заблуждение и помогут определиться с меню. Правильно питаться с каждым днем начинают все больше и больше людей.Напомним, названы 6 самых полезных продуктов для красоты и похудения.