Малышева раскрыла необычный симптом виагры
На самом деле, учёные испытывали препарат для предотвращения сердечной недостаточности, а обнаружили его необычный побочный эффект.
По словам кардиолога Германа Гандельмана, виагру нельзя употреблять людям с пониженным давлением, поскольку этот препарат сильно расширяет сосуды и еще больше понижает артериальное давление. Поэтому, виагру можно использовать для лечения легочной гипертонии, добавила Малышева.
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