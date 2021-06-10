Малышева раскрыла необычный симптом виагры

Известный телеврач Елена Малышева объяснила, что виагра как средство для повышения потенции было изобретено случайно.На самом деле, учёные испытывали препарат для предотвращения сердечной недостаточности, а обнаружили его необычный побочный эффект.По словам кардиолога Германа Гандельмана, виагру нельзя употреблять людям с пониженным давлением, поскольку этот препарат сильно расширяет сосуды и еще больше понижает артериальное давление. Поэтому, виагру можно использовать для лечения легочной гипертонии, добавила Малышева.