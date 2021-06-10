Названы продукты, полезные для переболевших COVID

Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, какие продукты необходимо добавить в свой рацион людям, переболевшим коронавирусом.Эксперт заявила, что переболевшим COVID-19 нужно употреблять больше сложных углеводов, йогуртов и зеленых овощей. Она также посоветовала есть соленые огурцы, бобы, грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. Малиновская посоветовала заменить привычное масло на льняное.Для укрепления иммунитета и восстановления микрофлоры кишечника она порекомендовала включить в рацион чайный гриб и бифидок. Для восстановления водного баланса нужно пить воду с лимоном.