Знать врага в лицо: 5 самых вредных продуктов для твоей кожи

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Некоторые пункты этого списка вполне очевидны, но есть и те, которые очень нас удивили. Итак, если хочешь замедлить ход времени, предотвратить появление морщин, уменьшить количество высыпаний и оздоровить кожу в целом, держись подальше от:СахараРафинированный сахар, если употреблять его сверх нормы, обладает пренеприятным свойством — разрушает коллагеновые соединения эпидермиса, замедляя его регенерацию и провоцируя появления морщин. Замени сахар медом и фруктами, а также приучай себя пить чай и кофе без сахара.КофеКстати, о кофе: любимый бодрящий напиток — не лучшее угощение для твоего лица. Он обезвоживает организм, провоцируя появление морщинок и шелушений – именно поэтому чашку американо стоит запивать равным количеством чистой воды.АлкоголяАлкоголь вреден в принципе, но для красоты он вообще враг №1 — из-за злоупотребления коктейлями можно заработать не только припухлости, но и экзему, дерматоз, аллергию, шелушение, купероз и много других малоприятных нюансов. Голливудский дерматолог Нигма Талиб, относящая алкоголь к одной из 4-х самых вредных пищевых групп, советует полностью исключить его на три недели, чтобы успокоить воспаленную кожу, после чего придерживаться правила 80/20.МолокаИсследования показали, что коровье молоко, которое мы добавляем к мюсли, в кофе и пьем просто так, является самой распространенной причиной появления акне во взрослом возрасте. Если это твоя проблема, попробуй метод из предыдущего пункта: убери молочные продукты из рациона на 21 день, после чего проанализируй, как изменилось состояние кожи.СолиЗдесь все логично — чем больше ты употребляешь соли в любом виде, тем больше провоцируешь отечность – привет, мешки под глазами. Помни, что фастфуд, колбасы и полуфрабрикаты, покупные соусы, не говоря уже о соленой рыбе или снэках, - тебе не друзья, и позволяй их себе не чаще раза в неделю.