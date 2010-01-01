Инсульт: как предотвратить появление этой смертельно опасной болезни

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Ежегодно в мире 10,3 млн. человек переживают инсульт, из них 6,5 млн. не выживают. Среди россиян численность людей с подобным заболеванием – 1 млн. человек, из них 30% не достигли пенсионного возраста. Лишь 25% людей, переживших инсульт, могут нормально трудиться, многие умирают через несколько лет, даже если прошли полный курс лечения и реабилитации. Цифры пугающие. Не стоит доводить свой организм, надеяться на чудеса, которые может сотворить современная медицина. Возможности врачей ограничены. В случае с инсультом важна профилактика и своевременно оказанная первая помощь, т.к. в этом случае дорога каждая минута. Чем быстрее пациент получит первую помощь, тем больше шансов, что он сможет вернуться к нормальной жизни.Что такое инсультИнсультом называют острое нарушение кровообращения в головном мозге. Выделяют несколько разновидностей инсульта, но примерно в 70-80% случаев встречается ишемический. В этом случае кровь не может попасть в один из участков мозга из-за закупоренных сосудов или тромбов. Любой из видов инсульта может стать или причиной смерти человека, или же сделает его инвалидом, т.к. из-за нарушения кровоснабжения клетки мозга не получают кислород и начинают гибнуть, из-за чего падает зрение, ухудшается слух, больной не может говорить или ходить.Неврологи призывают родителей с самого раннего детства приучать детей вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, развивать стрессоустойчивость. Однако меняться никогда не поздно, можно заняться своим здоровьем и после 50, достигнуть значительных результатов. Вероятность получить инсульт возрастает после 60 лет.У молодых пациентов часто бывают преходящие нарушения мозгового кровообращения, которые называют микроинсультом. В этом случае степень поражения головного мозга намного меньше, однако, и этого достаточно, чтобы бить тревогу, потому что в 60% случаев повторный инсульт – ишемический, с серьезными последствиями. Лечить нужно и микроинсульт, также, как и обычный.Болезни – предвестники инсультаЕсть ряд заболеваний, если они имеются у пациента, риск появления нарушения мозгового кровообращения возрастает в разы. Одним из самых значимых факторов риска является артериальная гипертония. Если у пациента повышено давление, то риск заработать инсульт возрастает в 2,5 раза. Высокое кровяное давление не обязательно сопровождается какими-то симптомами. Выявить его можно на очередном обследовании. После постановки диагноза придется самостоятельно следить за показателями давления. Если врач пропишет какие-то препараты, то их нужно будет регулярно принимать, а не только тогда, когда самочувствие ухудшилось. Не менее важно отслеживать и уровень холестерина в крови, чтобы предотвратить закупорку сосудов.Кроме этого, в опасности люди с другими заболеваниями:1. Сахарный диабет. Усиливает симптомы атеросклероза и гипертонии. Самые распространенные признаки – сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание. Если появились подозрения, нужно сдать анализ крови на гликированный гемоглобин.2. Мерцательная аритмия. Из-за этого заболевания возрастает вероятность появления тромбов, которые потом могут вызвать инсульт. О наличии данного заболевания пациенты узнают только после холтеровского исследования, когда проходит регистрация сердечной деятельности в течение дня.3. Атеросклероз. Из-за атеросклеротических бляшек часто сужается просвет сосудов, в том числе и головного мозга. Ток крови затрудняется, а если еще имеются и тромбы, вероятность возникновения инсульта возрастает. Обнаружить атеросклероз можно, если пройти ультразвуковое исследование сосудов головного мозга, а это обследование рекомендовано всем, кто старше 45 лет.Что может спровоцировать инсультЗаболевания, наследственная предрасположенность – факторы риска. Но на ровном месте инсульт бывает редко, часто нужны провоцирующие факторы:1. Стресс. Любые переживания влияют на артериальное давление, а из-за хронического стресса появляется стойкая гипертония. Если у человека слабая сосудистая система (укачивает в транспорте, кружится голова, обмороки), ему нужно беречь себя от стрессов.2. Тяжелая работа. Не стоит издеваться над своим организмом, слишком много работать на грядках, таскать тяжести, переусердствовать в спортзале. Все должно быть в меру.3. Жара. Если на улице жарко, из-за духоты повышается давление, кровь сгущается, вероятность образования тромбов увеличивается. Так, в жаркое лето 2010 было зафиксировано рекордное количество инсультов.Профилактика инсультаПравила профилактики простые, но это не значит, что от них стоит отказываться. Чтобы сердечно-сосудистая система оставалась здоровой, достаточно хотя бы полчаса в день заниматься спортом, двигаться. Речь идет о любой нагрузке, в том числе и простой ходьбе, но лучше бегать или же плавать. Хороший вариант – спортзал, где тренер специально подберет кардионагрузку.Правильное питаниеВОЗ рассказал о диете, которая могла бы помочь сохранить здоровье сосудов и сердца. Специалисты советуют воздерживаться от продуктов, содержащих большое количество жира: масло, сливки, сало, крем для торта, майонез. Нельзя есть жирное мясо, гуся, утку, жареную картошку. Под запретом и рыбная икра, а также ирландский кофе и горячий шоколад (со сливками или жирным молоком).Эти ограничения не повлияют на повседневное меню, т.к. разрешенных продуктов намного больше. Если вы хотите питаться правильно, проследите за тем, чтобы в ежедневном рационе у вас были:1. Мясо и рыба: индейка или телятина, кролик, белая рыба (треска, камбала, ходдок) и жирная рыба (сардина, селедка, макрель, тунец, семга, кета, горбуша).2. Овощи и фрукты: любые, как свежие, так и замороженные, сушеные (горох, чечевица, фасоль), несладкие консервированные фрукты, картошка вареная или в мундире. Домашние овощные супы.3. Молочные продукты: молоко, нежирные сыры, кефир.4. Злаки и хлеб: цельные злаки, овсяная каша, хлеб из муки грубого помола или же бездрожжевой, сухарики, приготовленные в духовке. Перец, горчица, специи и травы тоже разрешены.5. Сладости и напитки: овсяное печенье, желе, щербет, пудинг. Разрешены чай, минеральная вода, кофе, несладкие напитки, соки без сахара.Отказ от вредных привычекОдин из самых простых способов профилактики инсульта – отказ от курения. Сразу же после этого риск получить инсульт резко снижается, а через год вероятность заболеть уменьшается на 50%. У курящего человека риск развития инсульта увеличивается в 5-6 раз.Врачи также против злоупотребления спиртными напитками, но, если выпивать 20 г алкоголя в день, это не нанесет особого вреда. Есть мнение, что красное сухое вино, наоборот, полезно, и 1 бокал в день будет способствовать укреплению здоровья.Инсульт – серьезное и опасное заболевание, после которого 80% заболевших становятся нетрудоспособными. Стоит заранее позаботиться о себе, о своем здоровье, проходить диспансеризацию, после 40 лет следить за своим артериальным давлением, отказаться от вредных привычек. Тогда вы не только продлите себе жизнь, но и облегчите ее своим родным и близким, т.к. ухаживать за больным после инсульта – это огромный труд.