Эндокринолог Бочарова: в каких случаях могут вредить абрикосы?

Врач предупредила о возможном вреде абрикосов, съеденных в определенных обстоятельствах.В интервью врача эндокринолога и диетолога Татьяны Бочаровой прозвучало мнение об опасности употребления фруктов натощак. Содержащиеся в них кислоты (лимонная, яблочная) способны вызвать сильное раздражение слизистой желудка, что может быть особенно патологично при его заболеваниях. Рассказывая, в каких случаях могут вредить абрикосы, эндокринолог пояснила, что«нельзя употреблять абрикосы на голодный желудок – это может привести к проблемам с пищеварением, особенно когда диагностированы гастрит, язва, синдром раздраженного кишечника, панкреатит».В тех случаях, когда наблюдается обострение данных заболеваний, от абрикосов нужно отказаться полностью, подчеркнула Бочарова.Здоровым людям, учитывая кислотность фруктов, вредно есть абрикосы с другими дарами природы. Также важно соблюдать умеренность и не съедать более 300 г за сутки. Бочарова заметила, что«даже у абсолютно здоровых людей абрикосы способны вызвать диарею или брожение».Что касается сушеных абрикосов (курага), эндокринолог советует отказаться от них людям, имеющим проблемы с ЖКТ. Сухофрукт отличается высоким уровнем сахара и пищевых волокон – спокойно переварить это ослабленный пищеварительный тракт вряд ли сможет, как минимум возникнут вздутие и метеоризм.