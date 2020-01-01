Вакцинация снижает риск инфицирования коронавирусом непривитых людей

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Привитые против COVID-19 люди редко заражаются коронавирусом. Кроме того, в случае инфицирования у них ниже вирусная нагрузка. Поэтому следует ожидать, что массовая кампания вакцинации должна вести к снижению числа заражений. С другой стороны, она способна провоцировать изменение поведения людей: они могут хуже соблюдать меры профилактики болезни. Поэтому сложно предсказать, как повлияет вакцинация на риск заражения непривитых людей.В Израиле массовая вакцинация началась 19 декабря 2020 года, первую дозу вакцины производства Pfizer–BioNTech в течение девяти недель людей получила почти половина взрослого населения. Чтобы оценить, как влияла вакцинация на риск заражения непривитых людей, ученые оценили показатели заболеваемости COVID-19 в 177 общинах с различным уровнем охвата вакцинацией с декабря 2020 по март 2021 года. Дополнительно они проанализировали данные о детях до 16 лет, на которых кампания не распространялась. Ученых интересовало, как меняется количество положительных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2 в различных общинах в определенные промежутки времени.Оказалось, что в среднем при увеличении количества вакцинированных людей на каждые 20% число положительных тестов сокращалось примерно вдвое.Ученые отмечают, что результаты их исследования не учитывают естественный иммунитет против коронавируса у людей, переболевших COVID-19. Они считают, что наблюдаемое сокращение количества новых случаев болезни среди непривитых людей на фоне массовой вакцинации – хорошая новость. В дальнейшем они хотят оценить возможности кампании вакцинации в создании коллективного иммунитета.