«Мощный растительный белок» улучшает защиту организма от опасных болезней

Источником мощного растительного белка – фикоцианина – является спирулина.Спирулина представляет собой сине-зеленые водоросли, которые считаются одной из древнейших форм жизни на Земле. Своим необычным цветом она обязана фикоцианину – с позитивным влиянием этого белка на организм ученые связывают его более значительную защиту от многих заболеваний, включая опасные, а также шансы на более продолжительную жизнь, пишет издание Express.«Пигмент спирулины фикоцианин – это мощный растительный белок, который, как показывают исследования, может проявлять антиоксидантные, обезболивающие, противовоспалительные свойства», - сообщается в его статье.По данным издания, учеными было установлено, что белок спирулины, благодаря своему противовоспалительному эффекту, позитивно сказывается на состоянии сердечнососудистой системы: способен влиять на снижение уровня «плохого» холестерина и вместе с этим на сокращение риска болезней сердца и мозга. «Мощный растительный белок» обеспечивает профилактику образования тромбов, подчеркивают эксперты. Вдобавок фикоцианин содержит магний, который является минералом, эффективно поддерживающим нормальные повседневные функции организма.Ссылаясь на исследовательские данные, опубликованные Национальной библиотекой медицины США, Express пишет о пользе спирулины при паркинсонизме и диабете:Испытания показали, что антиоксидантные свойства спирулины могут быть использованы в качестве пищевой добавки для улучшения продолжительности жизни и двигательного поведения при болезни Паркинсона.В другом исследовании было установлено, что добавление спирулины в рацион значительно снижает уровень глюкозы в крови натощак. Считается, что этот процесс также помогает блокировать рост раковых клеток.