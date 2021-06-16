В Роспотребнадзоре оценили количество случаев заражения после прививки

В ведомстве констатируют, что хотя возможность заражения коронавирусом после прививки присутствует, количество реальных случаев остается низким.В Роспотребнадзоре оценили количество случаев заражения коронавирусом после сделанной прививки.«Процент заболевших после вакцинации от COVID-19 остается по-прежнему на очень низком уровне», - заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.В последнее время участились сообщения о возможном заражении коронавирусной инфекцией после полученной вакцины. Пшеничная заметила, что таких данных становится больше вместе с растущим числом сделанных людьми прививок. Но даже с учетом этого количество заражений вакцинированных людей является незначительным, подчеркнула представитель Роспотребнадзора. Также эксперт заметила, что заболевшие ковидом после прививки люди переносят инфекцию «как правило, легко, без тяжелых осложнений».«Вакцинация работает и защищает от инфекции в подавляющем большинстве случаев», - подчеркнула Наталья Пшеничная.Она уточнила, что в редких случаях организм человека может не отвечать на вакцину или его иммунный ответ оказывается слишком слабым. Это повышает риск заражения.