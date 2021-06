Ученые: пищевые добавки – пустая трата денег

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Пищевые добавки популярны сегодня как никогда. Для некоторых людей они действительно необходимы. Например, при состояниях, которые препятствуют нормальному усвоению питательных веществ или при очень строгой диете. Но так ли они нужны здоровому человеку или это пустая трата денег?Ученые, опубликовавшие серию обзоров в Journal of the American College of Cardiology, склоняются ко второму варианту. Они рассмотрели 22 исследования, в которых сравнивались мультивитамины и плацебо.Ученые не нашли доказательств, что пищевые добавки могут снижать риск сердечного приступа, инсульта или смерти в целом. Они подчеркивают, что разумнее получать витамины и минералы из здоровой диеты, ориентированной на продукты растительного происхождения. Если же анализы выявили дефицит какого-то витамина или минерала, то перед приемом добавки стоит проконсультироваться с врачом, чтобы найти причину дисбаланса.