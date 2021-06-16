Ученые: пищевые добавки – пустая трата денег
Ученые, опубликовавшие серию обзоров в Journal of the American College of Cardiology, склоняются ко второму варианту. Они рассмотрели 22 исследования, в которых сравнивались мультивитамины и плацебо.
Ученые не нашли доказательств, что пищевые добавки могут снижать риск сердечного приступа, инсульта или смерти в целом. Они подчеркивают, что разумнее получать витамины и минералы из здоровой диеты, ориентированной на продукты растительного происхождения. Если же анализы выявили дефицит какого-то витамина или минерала, то перед приемом добавки стоит проконсультироваться с врачом, чтобы найти причину дисбаланса.
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