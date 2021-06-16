Аллергия на амброзию: симптомы и способы профилактики

Проблема, актуальная для многих.Аллергия на амброзию – проблема, которая способна испортить все приятное впечатление от теплых летних деньков. Считается, что каждый пятый человек страдает аллергическим ринитом или «сенной лихорадкой», как ее еще называют в народе.Чрезмерная чувствительность к пыльце амброзии является основной причиной появления сезонной аллергии. Страдают от данного заболевания в равной степени и взрослые и дети. Поэтому так важно знать ее проявления, способы лечения и профилактики.В какой период появляется аллергия на амброзиюВ результате климатических изменений, произошедших за последние десятилетия, период, когда амброзия производит пыльцу, значительно увеличился. И если раньше сезон цветения этого растения приходился на август-сентябрь, то теперь он начинается в середине июля и заканчивается в ноябре, когда зима полноценно вступает в свои права.В связи с этим аллергия на амброзию стала одной из самых распространенных на европейском континенте, охватывая собой все большее и большее число заболевших.Почему возникает аллергия на амброзиюАмброзия — травянистое растение, родиной которого считается Северная и Южная Америка, постепенно распространилось в Европу. Насчитывается не менее 30 ее видов. Этот сорняк растет преимущественно в засушливых песчаных местах, чаще всего в необрабатываемых, пригородных районах — обочинах дорог, полях.Аллергия возникает из-за того, что амброзия производит пыльцу в очень больших количествах: всего одно растение может выработать миллиард пыльцевых зерен в разгар сезона.Эти мельчайшие частицы, попадая в воздух, разлетаются на многие километры, при дыхании попадают на слизистую носа и в дыхательные пути, провоцируя неприятные проявления, намного более интенсивные, чем при любой другой весенней аллергии.При попадании в организм человека пыльца оседает на слизистой оболочке носа и легких. Организм неадекватно воспринимает этот процесс, считая, что присутствие этих частиц представляет для него угрозу, и пытается защититься от них, вызывая всевозможные реакции, как при борьбе с вирусами или бактериями.Как проявляется аллергия на амброзиюПо данным клиники Майо, симптомы аллергии на амброзию аналогичны другим реакциям непереносимости на цветочную пыльцу, но они могут быть гораздо более интенсивными, особенно если их не лечить.Симптомы аллергии на амброзию:Аллергический ринит. Человек часто чихает, ощущает заложенность и постоянный зуд в носу и вокруг него, страдает от обильных выделений.Астматический компонент. Затрудненное дыхание, кашель, постоянная боль в горле.Гиперемия конъюнктивы. Слезотечение, раздражение и покраснение глаз, зуд и покалывание.Головные боли, головокружение.Крапивница.Депрессия, нервозность, раздражительность.Профилактика аллергии на амброзиюПрежде всего, тем, кто страдает аллергией на амброзию, следует максимально ограничить прямой контакт с растением, следить за его активностью и стараться не выходить из дома, когда пыльца выделяется в максимальном количестве.Если же человек не может оставаться дома целый день, специалисты советуют ему избегать нахождения на улице в часы пик — между 10 часами утра и 3 часами дня. Именно в это время количество пыльцы, выделяемой амброзией, находится на максимальном уровне. Самое спокойное время дня с этой точки зрения — раннее утро и сумерки.Окна должны быть закрыты — дома, в офисе или в машине — и рекомендуется использовать кондиционер со специальными фильтрами от аллергенов.В идеале людям, страдающим аллергией на амброзию, следует мыть руки и переодеваться, как только они входят в дом, поскольку пыльца может легко попасть на кожу или одежду.Методы лечения аллергии на амброзиюЧтобы как можно скорее избавиться от ужасно раздражающих симптомов аллергии на амброзию, лечение должно проводиться на нескольких уровнях.Пациентам, страдающим аллергией на амброзию, рекомендуется помочь своей иммунной системе в борьбе с заболеванием, изменив свой рацион питания в период с июля по ноябрь, потому что потребление определенных фруктов и овощей также может вызвать реакцию непереносимости.Следует избегать определенной пищи, содержащей белки, похожие на пыльцу амброзии, или употреблять ее в небольших количествах, насколько это возможно. Это довольно широкий ассортимент продуктов: бананы, дыни, мед, семечки, молочные продукты, яйца, свинина, фундук, кофе и ромашковый чай.Пациентам, у которых симптомы не очень интенсивны, рекомендуется избегать контакта с пыльцой и употребления вышеперечисленных и придерживаться естественного лечения. В этом случае более чем достаточно назальных спреев и антигистаминных препаратов.Также по рекомендации врача люди, которые знают, что страдают аллергией на амброзию, могут начать лечение за 2-3 недели до начала сезона цветения. Ежедневный прием витаминов B5 и E может смягчить или даже остановить симптомы заболевания.А вот тем пациентам, которые страдают от максимально интенсивных симптомов аллергии, рекомендуется введение противоаллергической вакцины. Она помогает организму легче переносить триггеры, вызванные амброзией. Инъекционная терапия проводится от случая к случаю от нескольких месяцев до года.Вместо вакцины также можно выбрать таблетки. Их кладут под язык и во время рассасывания они выделяют те же противоаллергические вещества, которые содержатся в дозе вакцины.