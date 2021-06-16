Солнечные ожоги: как облегчить неприятные ощущения

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В идеале — пользоваться солнцезащитным кремом и контролировать время, проведенное на солнце.Лето, солнце, жара… звучит зажигательно и весело, все мы за ними так соскучились. Ведь хочется купаться и загорать, но есть и другая сторона медали – солнечные ожоги. Ничто так не портит отдых, как покрасневшая кожа и боль, которая длится часами.Специально для вас мы собрали самые важные советы и правила первой помощи для тех, кто обгорел на солнце. Итак, ловите …Примите прохладный душ или ваннуБудет больно, но так надо, и это медицинская, а не народная рекомендация. Если нет возможности принять душ, найдите питьевую воду, смочите в ней полотенце и приложите к коже.Восстановите водный балансПейте много воды. Это не только поможет устранить обезвоживание, но и снимет симптомы лихорадки.Смажьте пантеноломДанный препарат всегда нужно держать в аптечке. Ведь он снимает боль и покраснение. Без него вам не обойтись.Алоэ тоже пригодитсяЕсли нет пантенола, но есть алоэ, смело намажьтесь им. Это незаменимое средство от солнечных ожогов! Алоэ успокаивает и охлаждает кожу, снимает боль и раздражение.Примите анальгетикКак обезболивающее, а боли могут быть очень сильными, используйте нестероидные противовоспалительные средства. Обезболивать алкоголем ни в коем случае нельзя, это только ухудшит самочувствие.Снимите аллергический отекОжог – это еще и аллергический отек из-за «передозировки» солнцем, и в его лечении официальная медицина рекомендует использовать антигистаминные препараты. Можно принять таблетку, а можно обработать место отека антигистаминным гелем.Помощь витаминовСтоит купить три витамина – А, Е и С и пропить их в указанных дозах в течение 2 – 3 недель. Ускорите регенерацию кожи и предоставите организму антиоксидантное поддержку, которая лишней в этот тяжелый период точно не будет.Носите свободную одеждуУзкие футболки и шорты только ухудшат состояние сгоревших участков. Выберите одежду, которая не касается кожи.