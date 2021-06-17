Диетолог Гинзбург посоветовал гипертоникам есть сливу

По словам врача диетолога Михаила Гинзбурга, употребление сливы обеспечивает гипертоникам профилактику скачков артериального давления, а также инсульта и сердечного приступа.На съемках программы о здоровье Гинзбург посоветовал людям, страдающим гипертонией, есть сливу.«Содержащиеся в сливе полезные вещества укрепляют стенки сосудов, а также в ряде случаев способствуют снижению рисков инфаркта или инсульта – заболеваний, которые больше всего грозят гипертоникам», - заявил врач диетолог.Вдобавок, заметил Гинзбург, съеденная слива дает умеренное мочегонное действие, способствует выведению из организма лишней жидкости. Благодаря этому эффекту артериальное давление может снижаться.Диетолог посоветовал употреблять сливу без дополнительного подслащения – не добавляя к ней сахара, не делая варенья. Он добавил, что сливу в ее натуральном виде отличает низкая калорийность, что является одним из ее несомненных преимуществ.