Диетолог Гинзбург посоветовал гипертоникам есть сливу
На съемках программы о здоровье Гинзбург посоветовал людям, страдающим гипертонией, есть сливу.
«Содержащиеся в сливе полезные вещества укрепляют стенки сосудов, а также в ряде случаев способствуют снижению рисков инфаркта или инсульта – заболеваний, которые больше всего грозят гипертоникам», - заявил врач диетолог.
Вдобавок, заметил Гинзбург, съеденная слива дает умеренное мочегонное действие, способствует выведению из организма лишней жидкости. Благодаря этому эффекту артериальное давление может снижаться.
Диетолог посоветовал употреблять сливу без дополнительного подслащения – не добавляя к ней сахара, не делая варенья. Он добавил, что сливу в ее натуральном виде отличает низкая калорийность, что является одним из ее несомненных преимуществ.
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