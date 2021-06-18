Врач оценил вероятность введения полного локдауна в России
Врач Андрей Продеус в беседе с РБК выразил мнение, что сейчас наблюдается абсолютно другая ситуация, поскольку жители России постепенно проходят вакцинацию от коронавируса и приобретают иммунитет. Из-за этого, по словам медика, необходимости в жестких ограничениях нет.
"Здесь должны быть те меры, которые в большей степени защищают человека. Это, опять же, усиление программ вакцинации", - пояснил специалист.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий