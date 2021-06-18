Врач оценил вероятность введения полного локдауна в России

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В прошлом году российские власти были вынуждены более чем на месяц приостановить деятельность некоторых предприятий в связи с волной заболеваемости коронавирусом. Сейчас в стране вновь наблюдается подъем заболеваемости. В связи с этим многих интересует, пойдут ли власти на очередной локдаун.Врач Андрей Продеус в беседе с РБК выразил мнение, что сейчас наблюдается абсолютно другая ситуация, поскольку жители России постепенно проходят вакцинацию от коронавируса и приобретают иммунитет. Из-за этого, по словам медика, необходимости в жестких ограничениях нет."Здесь должны быть те меры, которые в большей степени защищают человека. Это, опять же, усиление программ вакцинации", - пояснил специалист.