3 бесполезных способа для борьбы с бессонницей

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Не слушайте советы ваших близких. В большинстве случаев они не только не помогают, но, наоборот, усугубляют проблемы со сном.Психологи узнали, как люди помогают своим партнёрам справляться с бессонницей. Оказалось, что чаще всего (хоть и из благих побуждений) они дают вредные советы.1. Ложиться раньше или позжеНа самом деле при бессоннице важно придерживаться привычного режима. Если вы ляжете раньше, то просто будете ворочаться в постели и думать, почему не можете уснуть. А если ляжете и встанете позже — просто собьёте цикл сна и бодрствования.2. Смотреть телевизор или читать в постелиЛучше использовать кровать только для сна (и, может быть, для ещё одного приятного занятия). Ваш мозг должен чётко усвоить эту ассоциацию. Прочие активности в постели уснуть вам точно не помогут.К тому же телевизор и другие устройства с экранами активизируют мозг. Так что совет вдвойне сомнительный.3. Выпить кофе, подремать или сократить дневную активностьНет, нет и нет. Дремать в течение дня опасно, потому что вы опять же можете сбить график. Безделье только усилит бессонницу. А о влиянии кофеина на сон говорить излишне.