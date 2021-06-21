3 бесполезных способа для борьбы с бессонницей
Психологи узнали, как люди помогают своим партнёрам справляться с бессонницей. Оказалось, что чаще всего (хоть и из благих побуждений) они дают вредные советы.
1. Ложиться раньше или позже
На самом деле при бессоннице важно придерживаться привычного режима. Если вы ляжете раньше, то просто будете ворочаться в постели и думать, почему не можете уснуть. А если ляжете и встанете позже — просто собьёте цикл сна и бодрствования.
2. Смотреть телевизор или читать в постели
Лучше использовать кровать только для сна (и, может быть, для ещё одного приятного занятия). Ваш мозг должен чётко усвоить эту ассоциацию. Прочие активности в постели уснуть вам точно не помогут.
К тому же телевизор и другие устройства с экранами активизируют мозг. Так что совет вдвойне сомнительный.
3. Выпить кофе, подремать или сократить дневную активность
Нет, нет и нет. Дремать в течение дня опасно, потому что вы опять же можете сбить график. Безделье только усилит бессонницу. А о влиянии кофеина на сон говорить излишне.
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