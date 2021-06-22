4 заболевания полости рта, которые легко пропустить

Тщательно следить за здоровьем зубов и десен - общемировой тренд. Однако некоторые заболевания так коварны, что и профессиональный стоматолог может упустить его из виду. Сегодня поговорим как раз о них, ведь предупрежден, значит, вооружен.Прикорневой кариесКариес, конечно, - всем знакомая болезнь. Обычно мы идем к стоматологу, когда увидим за зубе черную точку. Но с пришеечным, или прикорневым кариесом так не получится. Дело в том, что на начальной стадии заболевания мы не увидим никаких следов на зубах. Это связано с тем, что кариес развивается у шейки зуба. Проявляется он лишь сильной болью и повышением чувствительности зубов.Изначально такой вид кариеса представляет собой небольшой пятнышко под десной. Но уже через несколько недель зуб может начать разрушаться. Поэтому очень часто кариес переходит в пульпит.Причина появления прикорневого кариеса такая же, как и у обычного, - недостаточная гигиена зубов. Чтобы не упустить эту коварную болезнь, необходимо ходить к стоматологу не менее двух раз в год и делать профессиональную гигиену полости рта.Пародонтоз и пародонтитНе путайте эти заболевания!Пародонтоз встречается в основном у пожилых людей. И в целом эту болезнь нельзя назвать распространенной. Причины ее появления до конца не выяснены, однако медики выделяют ряд факторов риска - наследственность, снижение иммунитета, гормональные заболевания, протезирование зубов, челюстно-лицевые травмы, неправильные прикус и лечение.Пародонтит, наоборот, одно из самых распространенных заболеваний в мире. Виной всему недостаточная гигиена, а особенно - плохое очищение межзубных пространств. Так, бактерии накапливаются и постепенно разрушают ткани, удерживающие зубы.Почему же пародонтит так сложно заметить? На первые симптомы вы, скорее всего, не обратите внимание. К ним относятся покраснение десен и легкий дискомфорт. Однако позже это может привести к кровоточивости десен и расшатыванию зубов.Предотвратить развитие болезни можно, если делать гигиеническую чистку у стоматологов 2 раза в год.Новообразования в полости ртаГранулемы и кисты долгое время могут не выдавать себя. Даже стоматолог заметит их, если сделает снимок челюсти. Давайте разберемся, чем отличаются эти новообразования.Гранулема - полость на корне зуба, которая заполнена отмершими клетками. Как правило, она появляется из-за невылеченного апикального периодонтита. Средний размер гранулемы 4-8 миллиметров.Киста - также полость, но наполненная жидкостью или гноем. Она образуется из-за травм, попадания инфекции в десну или в качестве осложнения прорезывания зуба.Если вовремя не заметить гранулемы или кисту, последствия могут быть очень опасными. Например, при снижении иммунитета может развиться флюс, гнойный гайморит. Кроме того, новообразования могут давить на зубы или кости.Гиперплазия эмалиЕе также называют жемчужинами или каплями. Это своеобразные наросты эмали, которые образуются при неправильном формировании зубной ткани. По словам стоматологов, эти жемчужины лучше удалять, так как они способствуют появлению кариеса и пульпита.Также если у вас есть гиперплазия, то может быть и склонность к пародонтозу.Все эти заболевания сложно обнаружить, но не невозможно. Для того, чтобы не беспокоиться о здоровье своей ротовой полости, необходимо периодически посещать стоматолога, делать профессиональную чистку и самостоятельно следить за здоровьем и очищением зубов.