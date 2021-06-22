Ношение масок увеличивает уровень стресса

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Страдающие от высокой степени социальной тревожности люди испытывают повышенный уровень стресса из-за необходимости носить маски. К сожалению, другого выбора у них нет.Необходимость носить медицинские маски раздражает огромное количество людей и лишь меньшинство успокаивает. Однако особенно тяжело в психологическом плане это переносят люди, страдающие от социальной тревожности. Исследование ученых из Университета Ватерлоо показало, что такие люди в связи с необходимостью постоянно закрывать лицо испытывают повышенный стресс. Результаты этого исследования публикует научный журнал Anxiety, Stress and Coping.Ученые уже давно хорошо задокументировали все неприятные последствия пандемии COVID-19 для психического здоровья. Доказано, что коронавирус провоцирует тревожность и депрессию у людей, вынужденных пребывать длительное время на карантине, а также у тех кто боится заразиться и заразить других. Но проблема именно ношения масок и влияния их на психику, а также общее психическое здоровье людей с повышенным уровнем социальной тревожности не изучалась глубоко.Исследование показало, что если такие люди до начала пандемии не пытались как-то взять под контроль ту самую социальную тревожность, то с началом коронавирусных ограничений их проблема особенно обострилась. Тем более в условиях полной неопределенности, когда некоторые футурологи предсказывают, что человечество не снимет маски никогда. Даже в тех странах, где масочный режим отменяют, впоследствии вновь возвращаются к этим ограничениям.