Как справиться с летней депрессией

Все мы связываем симптомы депрессии - подавленность, вялость, тревожность и раздражительность - с холодом, сыростью и темнотой, что характерно для осенне-зимнего сезона. Казалось бы, что может вызвать летнюю депрессию? Ведь на улице тепло, да и птички поют за окном. Однако специалисты выделяют и такой вид депрессии. Попробуем разобраться, почему она возникает и как с этим бороться.Летнюю депрессию (summer SAD) открыли американские ученые в 1984 году. Однако до сих пор причины ее появления до конца не выяснены. Разберем основные гипотезы.АллергииМногие люди подвержены аллергии на цветение. Разумеется, проявляется она в основном весной и летом. Предполагается, что некоторые аллергены вызывают воспаления в дыхательных путях. Это, в свою очередь, может повлечь за собой депрессию.Счастье, но не твоеУ большинства настроение летом, наоборот, улучшается. Для этого масса поводов - погода, отпуск, долгие прогулки и многое другое. Но не все могут разделить эти эмоции и чувствуют при этом себя несчастными. Они видят, что остальные могут быть счастливы, независимо от внешних мелких неприятностей, и не могут сами прийти к такому состоянию.В основном это касается людей, склонных к депрессии.Долгий деньНи для кого не секрет, что световой день летом достаточно долгий. Также увеличивается температура и влажность воздуха. По мнению некоторых специалистов, все это может повлиять на ухудшение психологического состояния, так как изменение сезона влияет на баланс мелатонина в организме.Однако до сих пор исследователи не пришли к единому мнению, может ли повлиять на возникновение депрессии, увеличение светового дня.Как же справиться с начинающейся депрессией? Если вы только заметили ухудшение своего настроения, попробуйте следующие способы его улучшения.Закройте шторыНе каждый может спать, когда за окном светит солнце. А плохой сон вредит и настроению, и здоровью. Для того, чтобы самим решать, когда пришло время для пробуждения, а не вставать от слепящего солнца, повешайте на окно темные шторы.Займитесь спортомЛетом лучшее решение для физической активности - это велопрогулки, бег, волейбол. В общем занятия на свежем воздухе. Спорт действует на организм как антидепрессанты, поэтому так важно сделать его частью своей жизни.Попробуйте аюрведические практикиСпециалисты по аюрведе считают, что летом необходимы медленные движения. Например, подойдет плавание или растяжка.Также следует отдавать предпочтение охлаждающим, сухим и тяжелым продуктам. Специалисты советуют пить воду с огурцом или лимонов. А основными вкусами для вас должны стать сладкий, горький и вяжущий.Прибегните к ТМСТранскраниальная магнитная стимуляция, или ТМС позволяет неинвазивно стимулировать кору головного мозга короткими магнитными импульсами. Он широко распространен в психиатрии, неврологии и нейрохирургии.Попробуйте эти методы, если замечаете, что начинается апатия. Однако при более тяжелых симптомах депрессии следует обратиться к врачу.