Названы ягоды, которые могут навредить организму

Ягоды могут способствовать профилактике сахарного диабета второго типа и других серьезных хронических заболеваний, но некоторые ягоды способны навредить здоровью, поэтому употреблять их следует с осторожностью.Русакова подчеркнула, что ягоды богаты соединениями, нормализующими уровень сахара в крови, плюс, в их составе присутствуют полезные антиоксиданты. Регулярное употребление ягод полезно для желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, печени и других внутренних органов, плюс, ягоды в целом помогают оптимизировать обменные процессы.Полезными считаются в первую очередь ягоды с небольшим содержанием сахара — клубника, земляника, малина и смородина. В этих ягодах, кроме прочих полезных веществ, содержится много витамина C. Что касается таких ягод, как виноград и арбуз, то с ними все сложнее."Ягоды бывают разные. Арбуз, как известно, тоже ягода. Диабетикам не следует употреблять арбуз, т.к. это все-таки сладкий продукт. Если речь идет об употреблении черешни, то порции нужно ограничивать по размеру, если у вас сахарный диабет второго типа", — сказала диетолог, добавив, что диабетикам можно есть натуральные сладости с содержанием полезного пектина.