Ученые назвали продукт, от которого стоит отказаться ради стройной талии
Жировые отложения в области живота опасны не только с эстетической стороны, но и для здоровья. В избытке они несут угрозу метаболическим процессам и сердечно-сосудистой системе. Избавиться от отложений достаточно сложно. Для начала специалисты советуют исключить из рациона один опасный продукт.
Речь идет о сладких газированных напитках. Они являются источником сахарозы, из-за которой повышается уровень сахара в крови. Как следствие — организму приходится вырабатывать больше инсулина. По данным Американской кардиологической ассоциации, в одной банке газировки в среднем содержится 33 грамма сахара или восьми чайных ложек.
«Потребление газированных напитков вызывает повышение уровня сахара в крови. Организм вырабатывает больше инсулина, чтобы справиться с повышенным сахаром. А это в свою очередь может увеличить накопление жира в области живота»,
— рассказала диетолог Диана Гариглио-Клелланд.
Поэтому для похудения медики советуют в первую очередь отказаться от газированных напиток и ограничить употребление сахара. Рекомендуется добавлять в рацион не более шести ложек сахара в день женщинам и девять — мужчинам.
Стоит отметить, что ученые не впервые говорят о вреде газировке. Ранние исследования доказали, что такие напитки провоцируют развитие рака поджелудочной железы, вредят сердцу и зубам.
По данным исследователей университета Миннесоты, негативное воздействие на желудок оказывает именно сахар, из-за которого повышается инсулин. Кроме того, любители колы и лимонадов обычно плохо питаются, что тоже опасно для здоровья поджелудочной.
Ученые Академии общей стоматологии особенно категоричны в отношении таких напитков. Они изучили влияние фруктовой газированной воды на зубы и пришли к выводу, что она провоцирует эрозию зубной эмали и вследствие выпадение зуба.
Особенно противопоказаны газировки людям с гастритом, аллергией, избыточным весом, язвой, колитом и другими хроническими заболеваниями. Детям младше 3 лет лучше такие напитки не давать вовсе!
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