Ученые назвали продукт, от которого стоит отказаться ради стройной талии

В сладкой газированной воде содержится около 8 чайных ложек сахара.Жировые отложения в области живота опасны не только с эстетической стороны, но и для здоровья. В избытке они несут угрозу метаболическим процессам и сердечно-сосудистой системе. Избавиться от отложений достаточно сложно. Для начала специалисты советуют исключить из рациона один опасный продукт.Речь идет о сладких газированных напитках. Они являются источником сахарозы, из-за которой повышается уровень сахара в крови. Как следствие — организму приходится вырабатывать больше инсулина. По данным Американской кардиологической ассоциации, в одной банке газировки в среднем содержится 33 грамма сахара или восьми чайных ложек.«Потребление газированных напитков вызывает повышение уровня сахара в крови. Организм вырабатывает больше инсулина, чтобы справиться с повышенным сахаром. А это в свою очередь может увеличить накопление жира в области живота»,— рассказала диетолог Диана Гариглио-Клелланд.Поэтому для похудения медики советуют в первую очередь отказаться от газированных напиток и ограничить употребление сахара. Рекомендуется добавлять в рацион не более шести ложек сахара в день женщинам и девять — мужчинам.Стоит отметить, что ученые не впервые говорят о вреде газировке. Ранние исследования доказали, что такие напитки провоцируют развитие рака поджелудочной железы, вредят сердцу и зубам.По данным исследователей университета Миннесоты, негативное воздействие на желудок оказывает именно сахар, из-за которого повышается инсулин. Кроме того, любители колы и лимонадов обычно плохо питаются, что тоже опасно для здоровья поджелудочной.Ученые Академии общей стоматологии особенно категоричны в отношении таких напитков. Они изучили влияние фруктовой газированной воды на зубы и пришли к выводу, что она провоцирует эрозию зубной эмали и вследствие выпадение зуба.Особенно противопоказаны газировки людям с гастритом, аллергией, избыточным весом, язвой, колитом и другими хроническими заболеваниями. Детям младше 3 лет лучше такие напитки не давать вовсе!