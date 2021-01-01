Медики предупредили о мигренях из-за чрезмерного употребления кофе

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Результаты последних исследований.От мигрени во всем мире страдают более одного миллиарда взрослых, это третье по распространенности заболевание. Спровоцировать развитие приступа может огромное количество факторов, в том числе и злоупотребление кофеином.Всем, кто хоть раз в жизни сталкивался с мигренью, не понаслышке знакомы с ее неприятными проявлениями. Помимо сильных головных болей, симптомы болезни могут включать тошноту, перепады настроения, чувствительность к свету и звуку, а также зрительные и слуховые галлюцинации. Поэтому так важно избегать триггеров, способных спровоцировать приступ.Люди, страдающие мигренью, сообщают, что изменения погодных условий, нарушения сна, гормональные нарушения, стресс, употребление некоторых лекарств, а также прием пищи и напитков могут служить спусковым механизмом для развития приступа.Однако проводилось совсем немного исследований, которые могли оценить непосредственное влияние этих предполагаемых триггеров.Как, по мнению ученых, кофеин влияет на приступы мигрени?В исследовании, опубликованном в Американском медицинском журнале, ученые из Медицинского центра Beth Israel Deaconess (BIDMC) оценили роль напитков с кофеином, как потенциальной причины приступов мигрени.Под руководством доктора Элизабет Мостофски они обнаружили, что среди пациентов, которые сталкивались с эпизодическими приступами мигрени, употребление одной-двух чашек кофе в день не было связано с возникновением головных болей.Напротив, в те дни, когда количество потребляемого кофеина значительно возрастало, по меньшей мере, три или более чашек, риск развития приступа мигрени значительно возрастал, как в этот день, так и на следующий.Хотя некоторые потенциальные триггеры, такие как недостаток сна, могут только увеличить риск мигрени, роль кофеина особенно сложна, поскольку он может вызвать приступ, но также помогает контролировать его симптомы. Воздействие кофеина зависит как от его дозы, так и от частоты приема.В исследовании приняли участие 98 взрослых с частыми эпизодическими мигренями, которые заполняли электронные дневники каждые утро и ночь в течение как минимум шести недель. Ежедневно добровольцы сообщали об общем количестве потребляемого ими кофе, чая, газированных и энергетических напитков.Кроме того, заполняли анкеты на предмет появления головной боли, соответственно ее продолжительности, интенсивности и необходимости приема лекарств.Участники также предоставляли подробную информацию о других распространенных причинах мигрени, включая употребление запрещенных веществ, алкоголя, уровень физической активности, депрессивные симптомы, психологический стресс, режим сна и многое другое.Порция кофе может содержать от 25 до 150 миллиграммов кофеина, поэтому невозможно определить точное количество кофеина, которое связано с повышенным риском мигрени.Однако в этом самостоятельном анализе в течение шести недель выбор и приготовление напитков с кофеином каждого участника должны были быть точно определены, чтобы не возникало различий между отдельными лицами.Наверняка вам будет интересно прочитать о том, что нужно делать, если головная застала вас на рабочем месте. Ведь мигрень обычно начинается в самый неподходящий момент, но вы можете предпринять определенные меры, чтобы предотвратить приступ, прежде чем он войдет в самую активную фазу.