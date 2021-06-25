В Минздраве объяснили, почему нужно вакцинировать детей
Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал представитель Министерства здравоохранения России Николай Брико. По его словам, дети создают опасность для людей из группы риска, поэтому родители должны озаботится вакцинацией своих чад.
"Мы знаем хорошо, что дети переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - подчеркнул медик.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий