В Минздраве объяснили, почему нужно вакцинировать детей

Когда человечество впервые столкнулось с коронавирусом, то специалисты сразу обнаружили, что дети в более лёгкой форме переносят заболевание. Более того, в некоторых случаях они болеют практически бессимптомно и не знают об этом. Однако при этом они остаются одними из самых основных распространителей коронавируса.Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал представитель Министерства здравоохранения России Николай Брико. По его словам, дети создают опасность для людей из группы риска, поэтому родители должны озаботится вакцинацией своих чад."Мы знаем хорошо, что дети переносят инфекцию легко, стерто, но они являются источником инфекции для лиц групп риска", - подчеркнул медик.