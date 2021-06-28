Остынь: лучшие охлаждающие средства для жаркой погоды
Шампунь с ментолом и чайным деревом Tea Tree Special, Paul Mitchell
Борется с чрезмерной жирностью кожи головы, устраняет перхоть, освежает сильно, ощутимо и надолго — приятный холодок бодрит и помогает избавиться от стресса.
Скраб для тела с мятой и имбирем Invigorating Bath Therapy, Biotherm
Восхитительно пахнет сладкой мятой, деликатно отшелушивает кожу и дарит заряд энергии на весь день — абсолютный летний мастхэв.
Гель для тела Verbena Granita Body Gel, L`Occitane
Освежающий гель с текстурой ледяного десерта гранита мгновенно снимает усталость, освежает и оказывает ароматерапевтический эффект, помогающий справиться со стрессом.
Охлаждающие тени-стик Diorshow Cooling Stick, Dior
Находка для макияжа в отпуске: легко наносятся, роскошно выглядят, приятно охлаждают нежную кожу.
Ледяной крем для кожи вокруг глаз Ice Cold Eye Cream, Kenzoki
Божественно пахнет имбирем, мгновенно питает и разглаживает нежную кожу вокруг глаз, постепенно уменьшает видимость темных кругов. Советуем хранить в холодильнике для максимального освежающего вау-эффекта.
Охлаждающий гель для лица Iceland Antidote Cooling Daily Lotion, Skyn Iceland
С этим гелем можно убить сразу двух зайцев, а именно успокоить воспаления и устранить отечность — привычное дело в столь жаркую погоду. Оказывает длительный охлаждающий эффект, увлажняет и служит неплохой базой для мейкапа. Отличная штука для лета!
Спрей для тела Thalgo
Освежает, способствует выведению лишней жидкости и укрепляет кожу проблемных зон — живота, бедер, внутренней поверхности рук. Главное преимущество — на его нанесение уходят считанные секунды.
Бальзам для губ с мятой и эвкалиптом Lip Smacker
Заживляет трещинки, устраняет шелушения и увеличивает объем губ за счет приятного холодящего эффекта `экстрактов мяты и эвкалипта.
Антицеллюлитный гель для тела Cryoform, Eisenberg
Бестселлер бренда с огромным количеством позитивных отзывов снова в продаже: гель эффективно подтягивает кожу, делает силуэт визуально более точеным, помогает уменьшить проявления целлюлита и...пережить жару — охлаждающий эффект здесь весьма сильный и длится довольно долго. Наноси средство не только на проблемные зоны (бедра. живот), но и на ноги полностью, чтобы быстро снять тяжесть и отечность после жаркого дня. Идеально!
Лифтинг-маска с крио-эффектом Natura Bisse
Роскошная маска с не менее впечатляющим эффектом выручит в случаях, когда нужно быстро привести себя в порядок: она снимает отечность, делает овал лица более четким и разглаживает мелкие морщинки. Волшебство!
Освежающая маска для лица Hydra Sparkling, Givenchy
Всего 10 минут с этой маской — твое лицо буквально светится здоровьем и свежестью. Маска создана на основе лосьона, который в комбинации со Sparkling Water Complex® помогает пополнять запасы влаги в коже, а также оказывает охлаждающий эффект. А если хранить Express Fresh Moisturising Mask в холодильнике, она станет идеальным утренним будильником для твоего лица.
Охлаждающий гель для ног Yves Rocher
Любишь каблуки? Этот чудо-гель для тебя: мгновенно впитывается, устраняет отеки, снимает усталость и приятно пахнет лавандой.
Освежающий гель после загара Payot
Нежнейший кокосовый сорбет охлаждает и успокаивает разогретую на солнце кожу, глубоко увлажняет и помогает усилить золотистый оттенок загара.
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