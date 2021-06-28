Остынь: лучшие охлаждающие средства для жаркой погоды

За бортом +33 градуса и это, судя по прогнозам, далеко не предел. Чтобы жара приносила исключительно удовольствие, важно поддерживать правильный питьевой режим, держаться подальше от прямых солнечных лучей, наносить SPF, а также использовать охлаждающие средства для лица, тела и волос. В нашей подборке собраны лучшие из них.Шампунь с ментолом и чайным деревом Tea Tree Special, Paul MitchellБорется с чрезмерной жирностью кожи головы, устраняет перхоть, освежает сильно, ощутимо и надолго — приятный холодок бодрит и помогает избавиться от стресса.Скраб для тела с мятой и имбирем Invigorating Bath Therapy, BiothermВосхитительно пахнет сладкой мятой, деликатно отшелушивает кожу и дарит заряд энергии на весь день — абсолютный летний мастхэв.Гель для тела Verbena Granita Body Gel, L`OccitaneОсвежающий гель с текстурой ледяного десерта гранита мгновенно снимает усталость, освежает и оказывает ароматерапевтический эффект, помогающий справиться со стрессом.Охлаждающие тени-стик Diorshow Cooling Stick, DiorНаходка для макияжа в отпуске: легко наносятся, роскошно выглядят, приятно охлаждают нежную кожу.Ледяной крем для кожи вокруг глаз Ice Cold Eye Cream, KenzokiБожественно пахнет имбирем, мгновенно питает и разглаживает нежную кожу вокруг глаз, постепенно уменьшает видимость темных кругов. Советуем хранить в холодильнике для максимального освежающего вау-эффекта.Охлаждающий гель для лица Iceland Antidote Cooling Daily Lotion, Skyn IcelandС этим гелем можно убить сразу двух зайцев, а именно успокоить воспаления и устранить отечность — привычное дело в столь жаркую погоду. Оказывает длительный охлаждающий эффект, увлажняет и служит неплохой базой для мейкапа. Отличная штука для лета!Спрей для тела ThalgoОсвежает, способствует выведению лишней жидкости и укрепляет кожу проблемных зон — живота, бедер, внутренней поверхности рук. Главное преимущество — на его нанесение уходят считанные секунды.Бальзам для губ с мятой и эвкалиптом Lip SmackerЗаживляет трещинки, устраняет шелушения и увеличивает объем губ за счет приятного холодящего эффекта `экстрактов мяты и эвкалипта.Антицеллюлитный гель для тела Cryoform, EisenbergБестселлер бренда с огромным количеством позитивных отзывов снова в продаже: гель эффективно подтягивает кожу, делает силуэт визуально более точеным, помогает уменьшить проявления целлюлита и...пережить жару — охлаждающий эффект здесь весьма сильный и длится довольно долго. Наноси средство не только на проблемные зоны (бедра. живот), но и на ноги полностью, чтобы быстро снять тяжесть и отечность после жаркого дня. Идеально!Лифтинг-маска с крио-эффектом Natura BisseРоскошная маска с не менее впечатляющим эффектом выручит в случаях, когда нужно быстро привести себя в порядок: она снимает отечность, делает овал лица более четким и разглаживает мелкие морщинки. Волшебство!Освежающая маска для лица Hydra Sparkling, GivenchyВсего 10 минут с этой маской — твое лицо буквально светится здоровьем и свежестью. Маска создана на основе лосьона, который в комбинации со Sparkling Water Complex® помогает пополнять запасы влаги в коже, а также оказывает охлаждающий эффект. А если хранить Express Fresh Moisturising Mask в холодильнике, она станет идеальным утренним будильником для твоего лица.Охлаждающий гель для ног Yves RocherЛюбишь каблуки? Этот чудо-гель для тебя: мгновенно впитывается, устраняет отеки, снимает усталость и приятно пахнет лавандой.Освежающий гель после загара PayotНежнейший кокосовый сорбет охлаждает и успокаивает разогретую на солнце кожу, глубоко увлажняет и помогает усилить золотистый оттенок загара.