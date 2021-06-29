Психолог рассказала о распространенных и опасных проблемах со сном
Наиболее распространенными недугами оказались лунатизм, сонный паралич, ночные кошмары и страхи, пробуждение со спутанным сознанием, ночные беседы и нарушение ритмичных движений. Многие из них, как отметила Христинич, кажутся опасными из-за мифов, которыми они окутаны. В частности, психолог напомнила, что будить лунатиков можно — утверждения, что это спровоцирует сердечный приступ, не имеет медицинских обоснований.
Психолог также добавила, что чаще всего подобные проблемы со сном встречаются у детей. В случае, если заболевание осталось у человека во взрослом возрасте и причиняет ему или его близким беспокойство, следует обратиться к психологу или сомнологу.
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