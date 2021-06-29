COVID-19 в шесть раз увеличивает смертность пациентов с травмами после несчастных случаев

Американские ученые выявили отдельную группу высокого риска при COVID-19 — пациентов травматологических отделений. Даже молодой и здоровый человек, которому не повезло заразиться коронавирусной инфекцией, а потом попасть в ДТП, имеет очень тяжелый клинический прогноз.Специалисты Университета Пенсильвании исследовали 15,5 тысяч медицинских карт пациентов, поступивших в травматологические центры штата в период с марта по июль 2020 года. В это время в Пенсильвании был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, поэтому всех поступающих пациентов в клиники и отделения любого профиля обязательно тестировали на коронавирусную инфекцию.В этой выборке COVID-19 подтвердился у 219 человек, которых госпитализировали с сочетанными травмами, в том числе после ДТП, ножевых ранений, падений и несчастных случаев. Авторы исследования сравнили их показатели и клинические исходы с другими больными с аналогичными повреждениями.Результаты показали, что зараженные SARS-CoV-2 пациенты имеют шестикратный риск летального исхода по сравнению со своими товарищами по несчастью, у которых нет инфекции. Примечательно, что смертельные исходы фиксировались даже у тех людей, у которых были незначительные повреждения, и в других обстоятельствах они имели бы хорошие шансы на полное выздоровление.Также в этой группе пациентов была выявлена двукратная вероятность венозной тромбоэмболии, почечной недостаточности и потребности в искусственной вентиляции легких. Риск легочных осложнений у них в среднем выше в пять раз, причем для пациентов старше 65 лет эта вероятность была еще больше.«Наши результаты подчеркивают, насколько важно для больниц постоянно проверять госпитализированных пациентов, чтобы медработники знали об этом дополнительном риске и относились к таким больным с особой осторожностью и бдительностью», — считают авторы исследования.