Экспертное мнение: что будет, если устраивать пробежки на голодный желудок?
По мнению тренера по триатлону Александра Халаманова,
«утренняя пробежка на голодный желудок создает благоприятные условия для похудения».
Говоря об этом, эксперт заметил в своем интервью, что пробежки натощак активизируют процессы сжигания жира. В таких условиях возникает сразу очень существенный интервал между приемами пищи, что понижает уровень сахара и инсулина. Тело при этом начинает использовать жир для производства энергии.
В то же время Халаманов пояснил, что для людей, стремящихся похудеть, крайне важно в целом контролировать количество потребляемых калорий.
Также, по мнению эксперта, устраивать пробежки на голодный желудок не следует людям, имеющим гастрит либо другие болезни и хронические патологии ЖКТ. Во всяком случае, им необходимо консультироваться с лечащим врачом, прежде чем предпринимать какие-то серьезные попытки сбросить вес.
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