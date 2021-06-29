Экспертное мнение: что будет, если устраивать пробежки на голодный желудок?

Устраивая утром пробежки на голодный желудок, можно быстрее добиться похудения, но такой вариант нагрузок подходит далеко не всем.По мнению тренера по триатлону Александра Халаманова,«утренняя пробежка на голодный желудок создает благоприятные условия для похудения».Говоря об этом, эксперт заметил в своем интервью, что пробежки натощак активизируют процессы сжигания жира. В таких условиях возникает сразу очень существенный интервал между приемами пищи, что понижает уровень сахара и инсулина. Тело при этом начинает использовать жир для производства энергии.В то же время Халаманов пояснил, что для людей, стремящихся похудеть, крайне важно в целом контролировать количество потребляемых калорий.Также, по мнению эксперта, устраивать пробежки на голодный желудок не следует людям, имеющим гастрит либо другие болезни и хронические патологии ЖКТ. Во всяком случае, им необходимо консультироваться с лечащим врачом, прежде чем предпринимать какие-то серьезные попытки сбросить вес.