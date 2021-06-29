ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса

Штамм коронавируса «дельта» является самым заразным среди всех выявленных мутаций коронавируса.Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.«Вариант „дельта“ является самым заразным из всех выявленных вариантов COVID-19. Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения».Гебрейесус добавил, что сейчас специалисты фиксируют рост числа заражений коронавирусом по всему миру. Такая ситуация может привести к увеличению смертности.Глава ВОЗ подчеркнул, что новые случаи ковида ведут к большему количеству госпитализаций и нагрузке на системы здравоохранения и медицинских работников.