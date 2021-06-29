ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Вариант „дельта“ является самым заразным из всех выявленных вариантов COVID-19. Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения».
Гебрейесус добавил, что сейчас специалисты фиксируют рост числа заражений коронавирусом по всему миру. Такая ситуация может привести к увеличению смертности.
Глава ВОЗ подчеркнул, что новые случаи ковида ведут к большему количеству госпитализаций и нагрузке на системы здравоохранения и медицинских работников.
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