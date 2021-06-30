Раскрыт «необъяснимый» симптом дефицита витамина D

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил о самом частом и при этом «необъяснимом» симптоме дефицита витамина D.

«Люди с дефицитом витамина D говорят, что у них все болит. Это необъяснимые скелетно-мышечные боли. Если вы нашли у себя такой симптом, при этом у вас нет грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, то вам нужно проверить уровень витамина D»,

— отметил доктор.

По словам специалиста, нет необходимости постоянно загорать для выработки витамина D. Он назвал полчаса на свежем воздухе достаточным периодом, подчеркнув, что солнца нужно всего пять-десять минут. Также Мясников добавил, что источниками витамина D являются молоко, яйца и морепродукты.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://doctor.rambler.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь