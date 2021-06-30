Раскрыт «необъяснимый» симптом дефицита витамина D

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил о самом частом и при этом «необъяснимом» симптоме дефицита витамина D.«Люди с дефицитом витамина D говорят, что у них все болит. Это необъяснимые скелетно-мышечные боли. Если вы нашли у себя такой симптом, при этом у вас нет грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, то вам нужно проверить уровень витамина D»,— отметил доктор.По словам специалиста, нет необходимости постоянно загорать для выработки витамина D. Он назвал полчаса на свежем воздухе достаточным периодом, подчеркнув, что солнца нужно всего пять-десять минут. Также Мясников добавил, что источниками витамина D являются молоко, яйца и морепродукты.