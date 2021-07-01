Как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса
По её словам, сразу стоит планировать прохождение вакцинации на пятницу, чтобы иметь возможность после прививки несколько дней посвятить отдыху и не нагружать организм. У некоторых после введения препарата поднимается высокая температура и наблюдаются другие неприятные симптомы, поэтому работать в таком случае не получится.
Также медик посоветовала заранее запастись на эти дни продуктами питания, товарами первой необходимости, а также жаропонижающими и другими лекарствами. А вот принимать антигистаминные препараты Кашубина принимать не советует, поскольку они могут ухудшить состояние.
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