Как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса

У каждого человека наблюдается индивидуальная реакция на введение в организм вакцины от коронавируса, однако существуют единые правила, которые позволят эффективно подготовиться к прививке. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала терапевт Ольга Кашубина.По её словам, сразу стоит планировать прохождение вакцинации на пятницу, чтобы иметь возможность после прививки несколько дней посвятить отдыху и не нагружать организм. У некоторых после введения препарата поднимается высокая температура и наблюдаются другие неприятные симптомы, поэтому работать в таком случае не получится.Также медик посоветовала заранее запастись на эти дни продуктами питания, товарами первой необходимости, а также жаропонижающими и другими лекарствами. А вот принимать антигистаминные препараты Кашубина принимать не советует, поскольку они могут ухудшить состояние.