Названы ТОП-5 лучших диет на лето

Они помогут быстро привести себя в форму.Летом похудеть намного легче. Ведь в эти три месяца возрастает наша двигательная активность, независимо от образа жизни и веса. Не прилагая особых усилий, вы можете за лето потерять несколько килограммов.Летом нужно обязательно соблюдать питьевой режим! Пить воду следует за 30 минут до еды или через 1,5 часа после нее, в объеме 30 мл на 1 кг веса. Если из-за жары вас по несколько раз в день бросает в пот, увеличьте количество воды на 20%.Рассчитываем индекс массы телаРекомендуется немедленно прекратить летние диеты, если у вас присутствуют хоть один из этих симптомов: нестерпимая головная боль, сильная ломота в теле, болезненный дискомфорт в области живота и печени, горечь во рту. Также такие диеты не подходят людям с индексом массы тела выше 25. Рассчитывается он так: свою массу тела (в килограммах) разделите на рост (в метрах) в квадрате. Норма — от 18,5 до 25 баллов.Дело в том, что у людей, страдающих ожирением, есть нарушения в работе ЖКТ, эндокринной, гормональной, иммунной и центральной нервной системах, и стресс от диетического питания может усугубить проблемы со здоровьем. Людям с ожирением перед стартом любой из указанных диет нужна консультация гастроэнтеролога, диетолога или эндокринолога.Летняя диета №?1: Огуречно-помидорнаяМинус 250?300 грамм в деньСколько длится: 7 дней. Можно повторять ежемесячно.Схема питания. Огурцы и помидоры можно есть в неограниченном количестве с любой кратностью, в миксе с кефиром или йогуртом с жирностью не менее 2,5%.Механизм похудения. Огурец выводит лишнюю жидкость из организма, а помидор ускоряет метаболизм благодаря высокому содержанию витамина А и оказывает липотропный эффект (сжигание жиров) за счет энзимов (растительных ферментов) и высокого содержания витамина С (только в одном помидоре — 1/3 суточной нормы аскорбиновой кислоты). Кефир — источник белка, ускорителя метаболизма.Противопоказания. Заболевания ЖКТ: семена и кожура овощей могут оказывать абразивное воздействие на пораженные ткани.Летняя диета №?2: Луково-кабачковаяМинус 1,5?2 кг/деньСколько длится: Три дня, с повторами каждые две недели.Схема питания. Лук и кабачки можно есть в любом количестве и с любой кратностью, сдабривая несколькими каплями нерафинированного растительного масла холодного отжима. Овощи можно тушить, варить или запекать: тогда клетчатка в них станет нежнее и не вызовет дискомфорта в ЖКТ.Механизм похудения. Дневная норма калорий — это почти 3 кг лука в миксе с 7 кг кабачков! Потому, скорее всего, соблюдающий такую диету, не будет чувствовать голода, но наест максимум четвертую часть необходимых калорий. Кабачок входит в десятку продуктов, содержащих много калия, из-за чего овощ оказывает мочегонный эффект. Выведение лишней жидкости из организма тоже уменьшает вес, а клетчатка работает как сорбент.Противопоказания. Нет.Летняя диета №?3: Рыбно-капустнаяМинус 300?350 г/деньСколько длится: 10 дней. Можно сидеть на ней 2?3 месяца.Схема питания. 4?5 раз в день — небольшой кусочек рыбы с 200 г белокочанной капусты (сырой или тушеной). Если питаться по такой схеме будете долго, то разнообразить рацион можно, заменив капусту на морковь или свеклу, и варьировать сорта рыбы. Речная рыба не рекомендуется — реки грязнее морей.Механизм похудения. В 100 г рыбы в среднем — 22 г белка. Потребность организма в нем в день — 1 г на 1 кг веса человека. То есть, при такой диете не будет дефицита белка — локомотива метаболизма. Указанные овощи — чемпионы по содержанию клетчатки, которая отлично чистит кишечник от «залежей» и выводит токсины.Противопоказания. Подагра и заболевания почек: при этих заболеваниях затруднено выведение продуктов распада белков.Летняя диета №?4: БобоваяМинус 0,5?1 кг/деньСколько длится: 2 дня. Можно повторять каждую неделю.Схема питания. Ешьте отварные или свежие молодые фасоль, горох, чечевицу, маш, сою или нут, ориентируясь на аппетит. Блюда сдабривайте несколькими каплями нерафинированного растительного масла холодного отжима.Механизм похудения. Бобовые богаты белком и клетчаткой. Также они — сорбенты токсинов и лишней жидкости.Противопоказания. Если после бобовых у вас вздутие живота, значит у вас недостаточно ферментов для их переваривания. В этом нет ничего страшного, просто выберите другую диету из нашего списка.Летняя диета №?5: ЯгоднаяМинус 1,0?1,5 кг/деньСколько длится: 1 день. Можно повторять каждую неделю.Схема питания. Оптимально — по 250?300 г ягод 5 раз в день. В два присеста из пяти щедро полейте ягоды йогуртом или сметаной. Желательно ягоды, растущие у земли (клубника, черника), проваривать, запекать (3?5 минут в разогретой духовке соответственно) или хотя бы обдавать кипятком. Дело в том, что на них могут попадать яйца гельминтов из почвы. Не бойтесь потери витаминов: их разрушение происходит при гораздо более длительной термообработке.Механизм похудения. Сброс веса происходит не только из-за низкокалорийности питания, но и того, что ягоды, являясь витаминной и минеральной бомбой, улучшают обмен веществ. А чтобы он не замедлился, в диету включаем кисломолочку: она содержит белок, который «раскочегаривает» обменные процессы.Противопоказания. Не подходит тем, кто имеет заболевания ЖКТ, диабет и мочекаменную болезнь, так как могут сдвинуться «камни» в почках, а также образоваться новые «камешки». При взаимодействии мочевой кислоты, уровень которой при нездоровых почках повышенный, с фруктовыми кислотами образуется «песок».