Названы полезные привычки, которые помогут сохранить упругость кожи

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Нельзя отменить старение человеческого организма, но можно разобраться в процессах, которые ускоряют старение. Эксперты подготовили советы, которые помогут сохранить молодость и упругость кожи как можно дольше.Специалисты по косметологии делят старение кожи на естественное, от которого никуда не деться, и преждевременное, обусловленное вредными факторами и поддающееся корректировке. Для того, чтобы кожа не теряла эластичность раньше времени, нужно придерживаться набора простых правил.Например, нужно беречь кожу от вредного воздействия окружающей среды — в частности, кожа не должна подвергаться чрезмерному облучению солнечным ультрафиолетом. От постоянного воздействия интенсивного солнечного света происходит фотостарение кожи — она становится дряблой и теряет сопротивляемость появлению морщин и пигментных пятен. Другие вредные для кожи факторы внешней среды — загрязненный воздух и некачественная вода.На общем состоянии организма отражается образ жизни, который, само-собой, влияет и на кожу. Недостаток движения, вредные привычки, плохое питание и дефицит сна — все это способствует преждевременному старению кожи. Не следует злоупотреблять сладким, так как это ведет к потускнению кожи и проблемам с ее эластичностью. Старение кожи может значительно ускоряться на фоне хронических заболеваний. Особенно опасны болезни, связанные с нарушениями гормонального фона. Кроме того, значение имеет стабильная работа нервной системы.