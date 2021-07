Специалисты рассказали о смертельной опасности чипсов

Чипсы таят в себе настоящую смертельную опасность — пишут эксперты издания Eat This, Not That! Выяснилось, что чипсы могут увеличивать риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, а также в целом сокращать продолжительность жизни.На опасность чипсов указали результаты долговременного (11 лет) исследования, в рамках которого ученые изучали влияние на организм человека традиционных продуктов для быстрого перекуса. Речь идет о масштабном проекте, в котором поучаствовали более 21 тысячи добровольцев. Всех участников разделили на две группы — половина людей перекусывала натуральной едой (фрукты, молочная продукция, злаки), и вторая половина предпочитала высококалорийные снеки, и, в частности, картофельные чипсы.Исследование показало, что у людей, которые перекусывали чипсами, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней был выше на 57 процентов, чем у тех, кто перекусывал натуральными продуктами. Кроме болезней сердца и сосудов, нездоровые перекусы провоцировали и онкологические заболевания."Такие нездоровые закуски, как чипсы, могут провоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и онкологические болезни. То есть, чипсы способны в значительной степени сокращать продолжительность жизни", — говорит Йинг Ли, профессор департамента диетологии и гигиены питания Харбинского медицинского университета, ведущий автор исследовательского проекта.