Назван способ восстановить здоровье печени без лекарств

Печень может изнашиваться и давать знать о своих проблемах при неправильном питании, высоком уровне стресса, а также вредных привычках. Однако медики в таких случаях рекомендуют использовать более щадящие средства для восстановления здоровья печени, поскольку медицинские препараты способны оказывать токсичное воздействие на другие органы.Диетолог Алина Будаковская рассказала в беседе с журналистами канала "Москва 24", что восстанавливить здоровье печени можно с помощью соков. По её словам, для этого идеально подходят тыквенный и морковные соки, поскольку они содержат большое количество каратиноидов, которые способствуют выводу токсинов из организма."Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени", - отметила специалист.