Назван способ восстановить здоровье печени без лекарств
Диетолог Алина Будаковская рассказала в беседе с журналистами канала "Москва 24", что восстанавливить здоровье печени можно с помощью соков. По её словам, для этого идеально подходят тыквенный и морковные соки, поскольку они содержат большое количество каратиноидов, которые способствуют выводу токсинов из организма.
"Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени", - отметила специалист.
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