Включая сладкое: Мясников назвал «запретные» продукты, позволительные диабетикам

По мнению Мясникова, в случае сильного желания сладкого диабетику лучше съесть что-то с сахаром, чем с сахарозаменителем.Известный врач Александр Мясников затронул тему питания при имеющемся сахарном диабете и поделился профессиональным мнением по поводу полного отказа от сахара в случае этого заболевания. Терапевт считает, что «запретных» продуктов у диабетиков быть не должно – им позволительно даже сладкое, если оно употребляется с умом. В частности, говорит Мясников, можно съесть ложку меда, немного темного шоколада. Употреблять продукты, содержащие сахарозаменители, он не советует.«Да, сахар в организм не поступает, но вы обманываете рецепторы, и инсулин подлетает», – объяснил врач свою позицию в этом вопросе.Не согласен доктор Мясников и с тем, что «запретным» для диабетиков является спиртное.«Алкоголь разрешен в небольших количествах: бокал красного вина или маленькая порция крепкого спиртного – такая норма зафиксирована в международных рекомендациях для диабетиков», - поделился медик.Можно ли при сахарном диабете есть фрукты? Эксперт пояснил, что их выбор должен соотноситься с гликемическим индексом: плоды, у которых он низок, разрешены диабетикам, хотя и в умеренном количестве.Помимо того, позволительны макароны. Единственное условие: они не должны быть приготовленными из белой мук – только из менее рафинированной, например, цельнозерновой.