Ученые нашли эффективное лекарство от ПТСР

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) серьезно ухудшает качество жизни пациентов. При этом найти лекарство для решения проблемы не так просто. Однако группе японских исследователей из Института посттравматического стрессового расстройства Сого, Япония, похоже, удалось найти эффективное средство.Они выделили препарат тригексифенидил. По данным их исследования, представленного в журнале Brain and Behavior, он может сократить появление неприятных воспоминаний и кошмаров.Тригексифенидил – это центральный холинолитик, используемый для лечения таких заболеваний, как паркинсонизм, и облегчения ряда побочных эффектов, вызванных лекарствами, действующими на центральную нервную систему (ЦНС).В рамках исследования тригексифенидил вводился 34 пациентам с ПТСР, которые ранее получали психиатрическое лечение в течение нескольких лет, не достигнув значимого эффекта. 88% проанализированных пациентов сообщили о кошмарах, а 79% о неприятных воспоминаниях.Ученые обнаружили, что препарат начинал действовать в течение одного-двух дней для устранения кошмаров и неприятных воспоминаний. Ученые отмечают, что требуются дальнейшие исследования, но результаты многообещающие. Дополнительными плюсами является отсутствие у тригексифенидила серьезных побочных эффектов и его дешевая стоимость.