Ученые нашли эффективное лекарство от ПТСР
Они выделили препарат тригексифенидил. По данным их исследования, представленного в журнале Brain and Behavior, он может сократить появление неприятных воспоминаний и кошмаров.
Тригексифенидил – это центральный холинолитик, используемый для лечения таких заболеваний, как паркинсонизм, и облегчения ряда побочных эффектов, вызванных лекарствами, действующими на центральную нервную систему (ЦНС).
В рамках исследования тригексифенидил вводился 34 пациентам с ПТСР, которые ранее получали психиатрическое лечение в течение нескольких лет, не достигнув значимого эффекта. 88% проанализированных пациентов сообщили о кошмарах, а 79% о неприятных воспоминаниях.
Ученые обнаружили, что препарат начинал действовать в течение одного-двух дней для устранения кошмаров и неприятных воспоминаний. Ученые отмечают, что требуются дальнейшие исследования, но результаты многообещающие. Дополнительными плюсами является отсутствие у тригексифенидила серьезных побочных эффектов и его дешевая стоимость.
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