Назван новый источник опасной мутации коронавируса
Однако следующей страной, где будет обнаружен опасный штамм коронавируса, с большой долей вероятности может стать Великобритания. Такую уверенность выразил врач Хилари Джонс, сообщает РИА "Новости". Согласно прогнозу медика, в ближайшее время в стране будут выявлять по 50 тыс. новых заболевших.
"Все говорят, что прививки помогли, и это действительно так, тяжелых и смертельных случаев заболевания меньше. И мы были бы в отличном положении, если бы имели дело только с "альфа"-мутацией коронавируса, но сейчас в стране распространен "дельта"-вариант, который намного заразнее", - пояснил Джонс.
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