Действует как алкоголь: ученые обнаружили связь между употреблением свинины и циррозом печени

Врачи не советуют есть свинину слишком часто.Французские ученые пришли к выводу, что свинина имеет такое же негативное влияние на печень человека, как и алкоголь.Ученые провели исследование в нескольких странах и обнаружили, что корреляция между потреблением свинины и уровнем смертности от цирроза печени равна 0,40. В то же время корреляция между потреблением алкоголя и смертностью от цирроза печени составляет 0,64.Они указали, что в странах с низким потреблением алкоголя корреляция между спиртным и циррозом печени отсутствует, что весьма логично. При этом корреляция между циррозом печени и свининой в вышеуказанных странах достаточно значимая.«Аналогичная взаимосвязь наблюдалась в десяти провинциях Канады, где не было корреляции между смертностью от цирроза печени и потреблением алкоголя, но была значимая корреляция между потреблением свинины и циррозом печени», — говорят ученые.По темеВсемирная организация здравоохранения сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 грамм в неделю.СправкаКрасное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.