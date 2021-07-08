Медики назвали ранние признаки аппендицита
Медики утверждают, что первое время боль будет эпизодическая и лёгкая, поэтому ей не придают особого внимания.
Боль продолжается до тех пор пока не нервные окончания не отомрут. После этого боль не будет беспокоить человека, однако это говорит о том, что необходимо немедленно обратиться в больницу.
Помимо болей воспаление аппендицита может проявляться общим недомоганием, высокой температурой и тошнотой. Врачи утверждают, что существует лёгкий способ определить воспаление аппендицита. По словам специалистов, необходимо громко и сильно кашлянуть. Если в этот момент активизируется острая боль в правом боку - то это аппендицит.
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