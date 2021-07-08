Врачи рассказали, кому нельзя бегать

Бег считается одним из самых основных физических нагрузок, в результате которой работает большинство мышц и сухожилий.Однако далеко не всем рекомендуется бегать, поскольку при различных заболеваниях это может быть опасно.Например, врачи не советуют бегать людям с лишним весом, поскольку их суставы и позвоночник и так испытывают сильную нагрузку. В этом случае специалисты советуют неторопливо ходить.Аналогичные рекомендации медики дают людям с заболеваниями дыхательной системы. И дело не только в поражении органов дыхания, а также в возможных аллергических реакциях, которые могут возникнуть в результате бега на улице.Также бегать не стоит с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В группу риска входят люди, которые уже перенесли инфаркт или инсульт.