Врачи рассказали, кому нельзя бегать
Однако далеко не всем рекомендуется бегать, поскольку при различных заболеваниях это может быть опасно.
Например, врачи не советуют бегать людям с лишним весом, поскольку их суставы и позвоночник и так испытывают сильную нагрузку. В этом случае специалисты советуют неторопливо ходить.
Аналогичные рекомендации медики дают людям с заболеваниями дыхательной системы. И дело не только в поражении органов дыхания, а также в возможных аллергических реакциях, которые могут возникнуть в результате бега на улице.
Также бегать не стоит с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В группу риска входят люди, которые уже перенесли инфаркт или инсульт.
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