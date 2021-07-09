Ученые: коронавирус научился обходить антитела

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Исследование показало, что вариант коронавируса, известный как «Эпсилон», приобрел способность обходить антитела, вырабатываемые после прививки.О том, что эпсилон-мутация коронавируса «научилась обходить антитела», сообщили ученые, представляющие Вашингтонский университет. Об их исследовании рассказал научный журнал Science.Штамм, названный «Эпсилон», был обнаружен в Калифорнии. Ученые выяснили, что некоторые участки спайкового белка в этой разновидности ковида изменились. По словам исследователей«благодаря даря этим изменениям COVID-19 научился нейтрализовать моноклональные антитела, которые вырабатываются после прививки вакцинами Pfizer и Moderna».Научные специалисты полагают, что эффективность названных вакцин в отношении эпсилон-штамма может быть снижена до 50%. Также, по версии ученых, аналогичным образом данный вариант коронавируса может «обезвреживать» и антитела, вырабатываемые за счет усилий иммунной системы после перенесенного «ковидного» заболевания.