Что важно знать женщинам, планирующим стать мамой после 40 лет – советы гинеколога

Женщинам, которые планируют поздние роды, нужно сначала исследовать здоровье, общее соматическое, чтобы не было тяжелых хронических болезней8 лет назад Алла Пугачева ошеломила новостью – в 64 года она стала мамой. Двойняшек родила суррогатная мать. Свои яйцеклетки певица заморозила еще, когда ей было 46 лет. Первенец Джанет Джексон появился на свет в 50. Прибегала ли к процедурам эко, певица не комментирует. В 50 стала мамой и известная модель Наоми Кэмпбелл, но подробностей звезда тоже не раскрывает. Как живется молодым мамочкам, которым далеко за 40 лет и как решиться рожать в этом возрасте – далее в материалеЧто важно знать женщинам, которые планируют рожать после 40 летПо словам акушера-гинеколога Вячеслава Каминского, женщинам, которые планируют поздние роды, нужно сначала исследовать здоровье, общее соматическое, чтобы не было тяжелых хронических болезней. Ведь они уменьшают вероятность зачатия, беременности, вынашивания и рождения здорового ребенка.И еще немаловажный факт, напоминают медики, с возрастом у женщин уменьшается резерв яйцеклеток. Поэтому возрастают риски хромосомных аномалий. Чтобы предупредить генетические поломки, специалисты настоятельно советуют заблаговременно сдавать специальные анализы.Главный специалист по акушерству и гинекологии Национальной академии медицинских наук Юлия Давыдова рекомендует пройти женщинам инвазионное исследования, которое заключается в том, что берется образец ткани или плацентарной или пуповинной крови для того, чтобы определиться по крайней мере три тяжелых патологии.А вот тем, кому резерв организма не позволяет родить самостоятельно, врачи советуют обратиться к репродуктологам. В специализированных клиниках морозят свои и донорские яйцеклетки. Стоимость такой криопроцедуры от 35 тысяч гривен. Ждать своего часа замороженные яйцеклетки могут десятилетиями.И это никаким образом не влияет на вынашивание. На него влияет общий соматический статус женщину, уверяет акушер-гинеколог и репродуктолог Вероника Уланова.Как стать мамой после 40 лет – личный опыт украинокЧетыре дня назад мамой стала Елена. Ей 44, старшей дочери 23. Родить во второй раз мечтала давно – не получалось, но вера и внимательное отношение к здоровью помогли. По словам женщины, важно осознанно пройти все обследования.Свое материнство на потом отложила и киевлянка Ольга. Все время до рождения сына работала, изучала мир. Первенец появился, когда ей было 43 года. За несколько месяцев – Оле исполняется 50 лет. Путь материнства, признается женщина, непростой и нужно иметь очень хороший финансовый тыл, чтобы в момент, когда у вас нет поддержки других людей, у вас была финансовая возможность эту поддержку получить в наемной рабочей силе.Послеродовой стресс, гормональные возрастные качели, финансовые вопросы – все имеет значение. Поэтому рождение ребенка должно быть очень желанным и очень ответственным.Киевлянка Татьяна стала мамой двойни в 50 лет и говорит, что у нее открылось дыхание на повторную жизнь и молодость. К беременности, говорит, готовилась заранее: последние 2 года плавала, чистила печень, пила витамины, отжималась от пола, приседала, качала мышцы живота.Увеличивает шансы родить позитивный настрой и конечно вера, что все будет хорошо. Даже когда врачи бессильны, природа может подсказать, что все возможно.