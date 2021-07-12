Стоматологи ответили, вредят ли жвачки зубам

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Жевательная резинка как тренажер для зубов и десен.Жевательная резинка, такая простая и незатейливая вещь, оказывается, может заботиться о Вас. Жвачка заботиться о здоровье Ваших зубов как заправский стоматолог, ну ладно почти как стоматолог.Жевательная резинка в современной стоматологии рассматривается как средство дополнительной гигиены полости рта! Мы предлагаем разобраться вместе насколько вредна или полезна жевательная резинка.В мире бывает всего 2 типа жевательной резинки: та, что с сахаром, и без него.Жвачка с сахаром. Она обычно содержит один из сахаров фруктозу или сахарозу. Такой вид резинки не самый полезный для зубов – сахар из жвачки дает дополнительные питательные вещества бактериям в полости рта, стимулируя их рост.Жвачка без сахара. В ее состав входит ксилит – подсластитель, которые бактерии не едят. Такая жевательная резинка безвредна для зубов.ЧЕМ ЖЕ ИМЕННО ПОЛЕЗНА ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА, ПО МНЕНИЮ СТОМАТОЛОГОВ?Прежду всего тем, что жвачка механически удаляет остатки пищи с зубов, из межзубных промежутков.Кроме того, оказалось, что сам процесс жевания – механическая и вкусовая стимуляция рецепторов во рту – увеличивает отделение слюны в 11 раз. Такое количество слюны оказывает очищающее действие, а кроме очистки еще и нейтрализует кислоту, которую вырабатывают бактерии, поедая Ваши остатки еды на зубах.Слюна удивительный раствор, содержащий в придачу еще и минеральные компоненты, которые могут частично восстанавливать поврежденную эмаль зубов за счет ионов фтора, кальция, фосфора и других микроэлементов в ее составе.Следует упомянуть еще и о такой свойстве жвачки – как тренажер для зубов и десен. Жевательная резинка действует как необычный тренажер. Она увеличивает физическую нагрузку на зубы и десна, улучшая кровоснабжение последних. А полезно это потому, что люди сейчас употребляют чрезмерно много мягкой пищи, а твердой в рационе практически нет, физической нагрузки на десны нет – отсюда слабость десен и их склонность к различным заболеваниям.КАК ПРАВИЛЬНО И ЭФФЕКТИВНО ЖЕВАТЬ ЖВАЧКУ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПОЛЬЗЫ?Жевать жвачку следует только после еды, тогда желудочный сок, который тоже, кстати, выделяется – не сможет оказывать раздражающее действие на стенки Вашего желудка.Оптимальное время жевания жвачки примерно 9-11 минут. Именно за этот промежуток времени жевательная резинка успеет активно поработать и выполнить свою функцию в полости рта.Важно жевать резинку на разный сторонах челюсти, дабы максимально равномерно распределить жевательные усилия между мышцами разных сторон. Нагрузка на сустав тоже будет равномерной, и проблем с мышцами и суставами не возникнет ни у кого.