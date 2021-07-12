Американская армия начнет испытывать таблетку от старости

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В вооружённых силах США начнут тестировать антивовозрастную таблетку, которая замедляет процессы нейродегенерации и сокращает уровень воспалений. Таким образом в Пентагоне планируют улучшить производительность человеческого тела.В американской армии приступают к изучению воздействия новых антивозрастных таблеток, которые подавляют или уменьшают воздействие возрастных процессов. Эти таблетки являются частью усилий Пентагона по повышению «производительности человеческого тела», как сообщает портал Breaking Defense. Лекарство должно помочь повысить уровень компонента, который, в свою очередь, уменьшает воспалительный процесс, замедляет нейродегенерацию и даже омолаживает клетки.Ожидается, что клинические испытания стартуют уже в следующем году. Если их результат окажется успешным, то эта таблетка обретет потенциал по-настоящему замедлять старение и предотвращать наступление возрастных болезней и травм, как полагают авторы исследования. Впрочем, это уже не первый раз, когда человечество пытается заполучить заветную таблетку против старости, но все предыдущие попытки оказались неудачными.Наука хорошо знает, с чем связаны возрастные процессы, что на них влияет, как они осуществляются. Неизвестно лишь одно - как это остановить. Впрочем, большинство ученых сходятся на том, что это абсолютно нереализуемая задача. Известно, что правильная диета, физические нагрузки и отдых позволяют человеку дольше сохранять здоровый период жизни и выглядеть моложе, но остановить старость или хотя бы замедлить её даже теоретически нельзя