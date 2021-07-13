Названы привычки, помогающие сохранить здоровье до 100 лет

Прожить долго и сохранить свое здоровье мечтают многие. В этом помогает здоровый образ жизни с высокой физической активностью, а также стрессоустойчивость.Долгожителями считают люди, живущие более 90 лет. И эта цифра довольно далеко отстоит от средней продолжительности жизни современного человека. И хотя во многом это зависит от генетики и индивидуальных особенностей организма, все же в силах каждого постараться приблизиться к этой цифре.Так, в частности, регулярная высокая физическая активность положительным образом влияет на здоровье, тем самым значительно увеличивая шансы дожить до ста лет. И, наоборот, отсутствие физической активности чревато разного рода проблемами со здоровьем.Сохранить свое здоровье помогает и здоровое питание, богатое витаминами и микроэлементами, в частности, употребление овощей, фруктов, орехов, а также морепродуктов. А вот мучная, жирная, сладкая и соленая пища рано или поздно оборачивается проблемами с сердцем и желудочно-кишечным трактом.Важно придерживаться и соблюдения режима сна. Нарушения сна могут стать причиной быстрого старения организма.Психологическое здоровье и стрессоустойчивость также являются неотъемлемыми спутниками долголетия. Умение ставить перед собой цель, преодолевать трудности – все это помогает сохранить свое психическое здоровье, которое напрямую влияет и на здоровье физическое. В какой-то степени сюда же можно отнести хорошие отношения с друзьями и семьей, поскольку одиночество в итоге ведет к увяданию психики.Также специалисты рекомендуют не забывать и про получение новых знаний и навыков, поскольку таким образом формируются новые нейронные связи и организм запускает процессы регенерации.