Ученые назвали диету, защищающую от рассеянного склероза

Новое исследование Университета Айовы предполагает, что растительная диета в сочетании с определенными кишечными бактериями, которых не хватает у пациентов с рассеянным склерозом (РС), может обеспечить защиту от болезни.Исследование, проведенное доктором Ашутошем Мангаламом, доцентом кафедры патологии Университета Айовы, показало, что диета, богатая изофлавонами и фитоэстрогеном защищает от симптомов, подобных рассеянному склерозу. Такие результаты были получены на мышах, у которых имитировалась болезнь. Важно отметить, что диета с большим количество изофлавонов была защитной только тогда, когда в микробиоме мышей присутствовали бактерии, которые могут их расщеплять. Выводы были представлены в журнале Science Advances.«Интересно, что предыдущие исследования на людях показали, что у пациентов с рассеянным склерозом эти бактерии отсутствуют», - рассказывает Мангалам. «Наше новое исследование предоставляет доказательства того, что комбинация диетических изофлавонов и этих кишечных бактерий, метаболизирующих изофлавоны, может служить потенциальным средством лечения рассеянного склероза».