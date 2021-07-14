Медики назвали семь психосоматических болезней

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Как маскируются проблемы с психикой.Психосоматическими называются те болезни тела, причины которых кроются в психике. Если говорить об истории развития психосоматики в западной медицине, то ещё в 30-е годы ХХ века в Америке появилась концепция, в соответствии с которой психосоматических болезней всего семь. Это знаменитая чикагская семёрка: язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, нейродермит с псориазом, бронхиальная астма, гипертония, гиперфункция щитовидной железы (тиреотоксикоз), ревматоидный артрит (теперь этот список пополнили и другие болезни).О тесной связи нашей психики и наших болезней очень хорошо знали наши прадеды, от которых до нас дошла известная фраза все болезни от нервов. Люди были наблюдательны и видели, что если у человека существуют определённые психологические проблемы или он переживает критические моменты в своей жизни, то и на уровне тела будут происходить изменения.Бей или бегиЧтобы мы выжили как вид, в нас встроены наборы базовых инстинктов. Простой пример: когда человек сталкивается с реальной опасностью, включается набор реакций, известных под названием Бей или беги. Когда возникает ситуация, которую сознание считывает как опасность, немедленно запускается целый ряд реакций. Если опасности можно противостоять, мы начинаем обороняться, если опасность превышает наши возможности защитить себя бежим.Это происходит автоматически, на уровне вегетативной нервной системы. Если на центральную нервную систему еще можно воздействовать (установками, дыханием), то вегетативная срабатывает самостоятельно, на нее не повлиять. В кровь молниеносно впрыскиваются гормоны стресса, которые немедленно включают весь организм.В ситуации Бей или беги что нужно? Нужна сила, чтобы оборонятся, поэтому к рукам, ногам, скелету, голове будет активно поступать кровь, а к тем органам, которые в данный момент не важны, поступление крови ограничивается. Пищеварительная система в такой момент не просто затормаживается, а останавливается, при этом выделительная система, чтобы было легче убегать, сбрасывает балласт, может быть активное потоотделение, например. Кровь приливает к голове, чтобы мозг получал кровообращение в полном объеме, появляется туннельное зрение (то есть наводится резкость, а периферическое зрение отключается, но оно включится, если опасность переместится).Повторение ненужногоЧто мы расцениваем как опасность? Злой начальник это опасность? Да, особенно, если мы его боимся и он нас подавляет, причем даже не важно, кричит он или нет, уже само его присутствие вызывает дискомфорт. Это может быть и какая-то виртуальная опасность на уровне того, что мы боимся змей и реагируем на любой шорох, когда идем по лесу. Нигде поблизости нет змеи, но у человека возникает реакция, что рядом опасность. Здесь природа сыграла с нами злую шутку: у нас очень хорошо развился головной мозг, мы стали цивилизованными, но все инстинкты, заложенные в нас для выживания, по-прежнему работают точно так же.Стресс возникает независимо от того, реальная опасность возникает или виртуальная.Вспомним еще одно устойчивое словосочетание не перевариваю. Так человек говорит о ситуации, с которой он плохо справляется, и это наблюдение напрямую связано с физиологией. Мы уже говорили о том, что в ситуации, которая расценивается нами как опасная, пищеварительная система блокируется.Чтобы остановить пищеварительную систему, организму нужен спазм. Спазм это сокращение в какой-то отдельной области нашего тела, напряжение, сжатие. Если опасность прошла и мы правильно восстанавливаемся, за спазмом и сжатием должно прийти расслабление.Если мы регулярно переживаем одни и те же ситуации (тот же пример с начальником), этот спазм возникает вновь и вновь в том же самом месте. Мы, вроде, восстановились, но переживаем свой страх снова и снова. Спазмируясь, наши мышцы пережимают сосуды, которые снабжают нерв, и в этой части тела нарушаются кровоснабжение и обратный отток, то есть кровь и лимфа неправильно циркулируют в этой области. Соответствующий орган становится слабым и уязвимым, поскольку снижается местный иммунитет.Учимся читать телоЗамечали ли вы, что люди с одинаковыми заболеваниями чем-то похожи? Каждая часть тела является отражениям какой-то функции нашего сознания. На уровне совершенно разных структур возникают поражения, по которым можно косвенно судить, что происходит.Чтобы лучше понять это, имеет смысл хотя бы в базисном варианте читать тело человека, знать, что за что отвечает. Если мы возьмем опорно-двигательный аппарат, с чем бы вы его проассоциировали? Держать, создавать поддержку. Если говорить на языке психики, то с какими психическими функциями, характеристиками можно было бы это связать? Психологи установили, что костная система связана с набором базовых ценностей человека. Это то, от чего отталкивается человек, на чем строит свое мировоззрение, это каркас его жизни, некий фундамент. Если у человека происходит крах жизненных ценностей, рушится то, на чем все основывалось, если возникает понимание, переживание того, что жизнь в корне отличается от того, что он себе представлял, у человека неизбежно возникнет какая-то слабость в костной системе, какая-то патология, связанная с ней.Суставы отвечают за способность к изменениям. Если я оказываюсь в ситуации, когда происходят или нужны изменения, но они меня не устраивают по какой-то причине, я пытаюсь зафиксировать старое. Тут и возникают проблемы с суставами, какие-то воспалительные процессы. Именно поэтому психосоматическая причина остеохондрозов, артритов это попытка (в глобальном смысле) оставить все том в состоянии, в каком оно было раньше. Это распространённая проблема людей в пожилом возрасте.Если мы понимаем, как это работает, мы можем этому эффективно противостоять.Левое и правоеЛевая и правая половины тела тоже имеют свое значение. Левая сторона показывает, насколько человек в ладу сам с собой, правая на сколько он в ладу со своим ощущением себя в социальной реализации. Можно сказать и по-другому: правая сторона показывает, насколько человек дружит с самим собой, а левая с другими. Если я ощущаю, что Я-социальный проявлен хуже, у меня будет постепенно формироваться перекос, будет развиваться сколиоз, я буду ходить по докторам, массажистам, но пока первичный конфликт не уйдет, глобально эта проблема никуда не денется.Еще одна пара полярностей: левая сторона связана с женским началом, правая с мужским. Если у женщины возникает ситуация в жизни, когда она начинает растить ребенка одна и ей приходится выполнять в своей семье функции мужчины тоже, то у нее правая сторона начинает доминировать, преобладать. Появляется повышенный тонус тканей справа, возникает напряжение в позвоночнике, внутренних органах, начинается остеохондроз, грыжи, проблемы с суставами.Точно так же, если в семье папы было мало, если он был всегда на работе, а мамы было много, либо если папа не был проявлен, как лидер, а лидером была мама, у ребенка автоматически будет доминировать левая сторона, а правая будет завалена, тонус тканей, мышц будет несимметричный.Когда такой ребенок вырастет, эту же парадигму воспитания он будет передавать своим детям, и это именно тот механизм, когда склонность к психосоматическим расстройствам передается по наследству.Мы можем серьезно заниматься спортом, можем долго ходить по врачам, но пока мы не обнаружим несимметричности в своем реагировании, пока наше поведение не будет сбалансировано, проблемы не исчезнут.Здоровье можно наработатьГлобальный вывод должен быть не такой, что если у меня болит печень, то я ищу причину, почему она у меня болит, и лечу именно печень. Вопрос не в том даже, чтобы поставить себе какой-то диагноз, с этим проще разобраться, если найдешь первопричину.Но глобальный вывод должен быть в четком понимании: наши мысли, эмоции, наши представления о себе, какие-то установки все это прямо и непосредственно влияет на наше здоровье. Главный вывод нельзя здоровьем заниматься отдельно и точечно, только тогда, когда что-то заболело, лечить это место. Главный вывод именно в том, что ты можешь наработать здоровье, только работая с собой целостно.Способность к саморегуляции реально можно натренировать. Это не какая-то данность, что один от рождения более здоров, а другой менее. Это конкретно те способности человека, которые он может нарабатывать. Если человек уже заболел, он ведет себя в зависимости от своих воззрений на то, как более правильно лечиться. Но более важны периоды между болезнями, когда, собственно, и можно заниматься наработкой ресурса.